Mirko e Greta Temptation Island: bacio sotto l’asciugamano – Perla scoppia in lacrime

Mirko e Greta Temptation Island: bacio sotto l’asciugamano. Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del reality che fa fare il viaggio nei sentimenti abbiamo certamente il fidanzato Mirko e tutto il rapporto che ha istaurato con la tentatrice Greta.

La scorsa settimana abbiamo lasciato la coppia formata da Mirko e Perla in un momento molto difficile perché entrambi hanno visto qualcosa che non gli è piaciuto.

Nella puntata di questa sera, lunedì 24 luglio, la fidanzata Perla vedrà un video che la lascerà senza parole. Vediamo cosa è successo.

Mirko e Greta cosa è successo?

Mirko e Greta nel villaggio dei fidanzati hanno istaurato un legame molto stretto e si sono avvicinati parecchio. Sembra che tra loro stia nascendo qualcosa e nonostante dall’altro lato ci sia Perla che vede tutto, i due non riescono a stare lontani.

Tra Mirko e Greta non solo c’è una forte attrazione fisica, ma anche mentale e questo impedisce loro di stare lontani nel villaggio.

La scorse settimana ci siamo lasciato con un filmato shock per la fidanzata Perla che è rimasta letteralmente basita da quanto ha visto. Il filmato andrà in onda questa sera, ma le ipotesi sono molto pesanti.

Pare che Mirko e Greta di Temptation Island si siano baciati sotto l’asciugamano. La visione di queste immagini ha lasciato di sasso la fidanzata del giovane che è scoppiata in lacrime e si è espressa con parole non molto carine sulla sua storia d’amore.

Greta distrugge la coppia di Mirko e Perla?

Greta è oramai inesorabilmente troppo vicina al fidanzato di Rieti, tra loro è nato qualcosa. Il ragazzo ormai non riesce più a nascondere il suo forte interesse per la giovane di Monza ed ha dichiarato: “Sto arrivando alla consapevolezza che, comunque vada, me la voglio godere fuori!”.

Il giovane sembra molto interessato alla tentatrice e non si nasconde più e sembra che il rapporto con la sua fidanzata Perla sia oramai minato dalla presenza della giovane Greta.

Cosa succederà stasera?