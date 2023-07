Mirko e Perla escono separati – la farsa con i tentatori

Mirko e Perla escono separati dal falò di confronto. Nella puntata andata in onda in prima serata su Canale Cinque ieri sera, lunedì 24 luglio, la coppia ha deciso di lasciare da separati il programma. Il falò di confronto è stato chiesto dal fidanzato della giovane che dopo aver visto un video nel pinnettu della sua fidanzata ha deciso di mettere fine alla loro storia.

Cosa è successo?

Nel corso della puntata di ieri sera i video che hanno visto la coppia come protagonista sono stati molti e c’è stata una escalation di atteggiamenti che è andata a minare la coppia.

Mirko e Perla nei rispettivi villaggi si sono avvicinati a due single ed hanno creato una grande complicità che li ha portati ad andare oltre. Nel falò di confronto tra i due c’è stato un confronto molto acceso tra i due che hanno potuto vedere i video e rivivere tutto ciò che in quasi 20 giorni hanno vissuto nei rispettivi villaggi.

La coppia ha così dopo cinque anni di amore deciso di prendere strade separate e quindi il loro viaggio nei sentimenti li ha portati a scegliere per loro strade diverse.

Perla e l’intimità con Igor

La cosa che ha più colpito i telespettatori è stato l’ultimo video con Perla come protagonista che si è portata nel suo letto il tentatore Igor. Alla vista di questo video Mirko ha preso la decisione di chiedere alla sua fidanzata il falò di confronto anticipato. Il giovane rietino non ha per nulla apprezzato gli atteggiamenti molto spinti ed intimi della fidanzata con un altro uomo.

I due hanno così deciso di lasciare da single il programma ed entrambi sono usciti con i rispettivi tentatori. Mirko ha lasciato il villaggio in compagnia di Greta che lo ha aspettato in lacrime e timorosa che il giovane non avesse rispettato la loro promessa di aspettarsi.

Anche Perla dopo il falò ha incontrato il single Igor ed anche loro sono usciti insieme. Ora non ci resta che attendere la prossima puntata in cui scopriremo se la coppia si è definitivamente lasciata o se ci hanno ripesato e sono tornati insieme.

L’ultima puntata di Temptation Island andrà in onda in prima serata su Canale Cinque lunedì 31 luglio.