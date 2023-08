Temptation Island, la tentatrice Greta: svelato chi è l’ex fidanzato di Uomini e Donne

Temptation Island, la tentatrice Greta ha un’ex fidanzato che è un volto noto di Uomini e Donne, svelato qui chi è. La giovane donna è già addenatrata nel mondo dello spettacolo in quanto è stato lo scorso anno uno dei volti di Sport Italia, ma ha anche un ex famoso.

Greta, la tentatrice di Temptation Island – chi è il suo ex

Greta è stata una delle single che ha più attirato l’attenzione su di se in questa edizione di Temptation Island. La giovane donna aveva non solo suscitato l’interesse del fidanzato di Perla, Mirko, ma anche di Manuel, il fidanzato di Francesca.



Lunedì scorso, 31 luglio, è andata in onda in prima serata su Canale Cinque l’ultima puntata del reality dell’estate e abbiamo visto che la single Greta ed il fidanzato Mirko hanno non solo lasciato insieme il programma, ma sono diventati una coppia. I due si dichiarano molto innamorati e per suggellare il loro amore si sono anche fatti lo stesso tatuaggio.



In passato Greta Rossetti ha avuto una storia d’amore con un volto noto di Uomini e Donne, sapete di chi si tratta? L’ex fidanzato della tentatrice è Eugenio Colombo.





L

Chi è Eugenio Colombo?

Eugenio Colombo è stato un tronista di Uomini e Donne ed è stato per anni accanto alla sua scelta Francesca Del Taglia e dal loro amore sono nati due figli.

L’ex tronista è stato in passato legato a Greta Rossetti. Lui sulla giovane tentatrice ha detto: “È una brava ragazza, lavora nell’azienda di famiglia ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. Spero che con Mirko l’amore possa crescere. Lei è una sognatrice con i piedi ben piantati a terra”.



Eugenio Colombo ha dunque speso solo ottime parole per la sua ex fidanzata. Il loro amore non è durato a lunga, ma entrambi hanno un bel ricordo di quel che c’è stato tra loro.