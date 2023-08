Questa moneta della Juventus può farti diventare ricco: ecco quanto vale

La Juventus è tradizionalmente uno dei club più influenti del calcio italiano, non a caso detiene il numero massimo di campionati vinti in Italia. La società pur avendo fatto ricorso o a diverse forme di riforumulazioni resta molto legata a contesti finanziari. Anche se non tutti lo sanno anche la Juventus ha la propria moneta, che può far arricchire i possessori.



Si tratta non di una moneta fisica, ma di una di forma digitale, associabile al concetto di criptovaluta che ad diversi anni fa parte del mondo dello sport come in altri contesti. Si tratta non solo di una valuta digitale ma proprio di una risorsa per i supporters della squadra in questione, che consente di influenzare in parte le decisioni della società, permettendo anche di ottenere dei concreti benefici.

Nello specifico la moneta digitale della Juventus segue il concetto di fan token, ossia un “mini criptovaluta” che è legata direttamente alla società bianconera, che a sua volta a partire dal 2018 ha ottenutoo una partneship con la società Socios.com, società con sede a Malta che si occupa proprio di posizioni finanziarie e controlla anche numerose altre tipologie di fan tokens di altre società di calcio particolarmente influenti, come ad esempio il Paris Saint Germain.

La “moneta Digitale” della Juventus, ossia il proprioo Fan Token

Investire sui fan tokens della Juventus può indubbiamente essere qualcosa per gli appassionati, in quanto consente in base alle tipolgie di investimento di ottenere premi e merchandising a costi molto vantaggiosi, oltre alla possibilità di acquisire abbonamenti, biglietti, ed altri vantaggi specifici per gli appassionati della squadra bianconera.

I Fan token della Juventus hanno un funziomentoo analogo a quello di qualsiasi altra valuta digitale di questo tipo: si tratta di criptovalute, quindi risorse digitali in quantità specifica e definita, che può valere come vero e proprio investimento come per qualsiasi altra criptovaluta: trattandosi di piattaforma non controllata da una banca centrale, anche la moneta digitale della Juventus può aumentare o diminuire di valore a seconda della quantità di persone che decide di dare fiducia a questa tipologia di risorse.

Con la società bianconera che appare in una forma di riassestamentoo anche i Fan Token della Juventus, che valgono attualmente poco più di 2 euro per singolo token, potranno rivelarsi fruttuosi in vista del futuro, con la concreta possibilità di aumenti nel corso dei prossimi anni.