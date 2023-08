Hai la moneta da 1 euro con la croce di Malta? Sei fortunato! Ecco quanto vale oggi

Hai la moneta da 1 euro con la croce di Malta? Oggi il suo valore è alto e quindi sei fortunato. Le monete vanno oltre quelli che sono i classici strumenti economici in quanto dietro c’è tutta la sfera della numismatica che garantisce un grande fascino a questo argomento.

Le monete sono spesso oggetto di collezioni ed ovviamente più sono rare più il loro valore è alto ed aumenta. Gli euro con la croce che ci sono in circolazione sono molte ed ognuna ha una propria storia e racconta il tessuto sociale del paese che l’ha emessa.

Un euro con la croce di Malta quanto vale? Controlla subito se la hai

La croce rappresenta certamente un simbolo della religione cristiana che ha un significato molto profondo ed è strettamente legato al sentire religioso. Anche nell’era moderna la croce è stata scelta con segno dei alcune monete. Uno dei esempi è Malta perché ha fatto rappresentare sulla moneta da un euro la croce di Malta.

Il simbolo della croce di Malta è legato anche all’omonimo ordine cavalleresco. Il valore di queste monete dipende dunque dalla rarità della moneta ma anche dalla richiesta del mercato.

Le moneta da un euro con la croce di Malta sono state coniate dal 2011 al 2015 dalla zecca Parini e successivamente da quella di Utrecht in Olanda in quanto Malta non ha una propria zecca di Stato. Le monete prodotte tra il 2011 ed il 2015 possono avere un valore da 5 a 25 euro se in condizioni perfette e senza graffi o opacizzate.

I collezionista fanno comunque di tutto per annoverare nella loro collezione la moneta con la croce ad otto punte tipica di Malta. Del resto la croce rappresenta quelle che sono le otto lingue dei membri dell’Ordine ovvero: Alverina, Provenza, Francia, Aragona, Castiglia e Portogallo, Italia, Germania e Inghilterra.