Signora Volpe quante puntate sono? La serie tv inglese ambientata in Italia sta riscuotendo un enorme successo e sta conquistando il pubblico. Ogni settimana la serie televisiva dell’estate di Canale Cinque tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. Scopriamo qui qualcosa in più sulla serie e quante puntate sono.

Quante puntate della serie tv?

Signora Volpe è una serie televisiva di genere giallo inglese che sta appassionando il pubblico. La serie è composta da tre puntate e dunque tre episodi dalla durata di 90 minuti ciascuno. I tre episodi vanno in onda rispettivamente il primo il 19 luglio, il secondo il 26 luglio ed il terzo il 2 agosto.

La serie televisiva è interamente girata in Italia e le location sono l’Umbria ed il Lazio, in particolare Panicale, il Lago di Bracciano e Roma. I favolosi borghi soprattutto dell’Umbria hanno fatto invaghire migliaia di inglesi.

Gli episodi della serie televisiva andrà in onda il mercoledì in prima serata su Canale Cinque, ma è possibile seguirli anche in streaming sia su Now TV, sia su Sky On Demand che su Mediaset Infinity.

Trama della serie Signora Volpe

Signora Volpe narra la vicende di una ex spia britannica che giunge in Italia, precisamente a Panicale, per il matrimonio della nipote. Giunta qui la donna viene coinvolta in vari episodi e varie indagini e pertanto dovrà reinventarsi detective.

In tutto questo scenario che vede l’ex spia coinvolta in prima persona, la donna si innamora dei borghi italiani e così decide di restare per un po’ di tempo nel bel paese piuttosto che fare ritorno a Londra. La protagonista si chiama Sylvia Fox e da qui il nome Signora Volpe.

La serie sta appassionando molti telespettatori che sono attratti non solo dallo stile narrativo, ma anche dal genere giallo e dalla suspance che creano gli attori nel mettere in scena le varie storie.