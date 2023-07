Alice Volpi mondiale oro: fidanzato, Instagram, Milano – l’incredibile gioia

Alice Volpi è una schermitrice italiana che oggi, mercoledì 26 luglio 2023, si è aggiudicato l’oro ai Mondiali di scherma che si stanno tenendo a Milano. Il podio è stato tutto italiano nel fioretto femminile: oro per Alice Volpi, argento per Arianna Errigo e bronzo per Marta Favaretto. Una grande soddisfazione per la scherma italiana che si conferma tra le migliori al mondo come da tradizione per il nostro paese.

Chi è Alice Volpi?

Alice Volpi nasce a Siena il 15 aprile 1992, ha 31 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. La donna è nata a Siena da papà toscano e mamma brasiliana ed ha sin da bambina praticato la scherma. Il suo gruppo sportivo è stato quello del maestro Daniele Giannini con la Sezione Scherma del Centro Universitario Sportivo di Siena. Ora fa parte del gruppo sportivo della Polizia di Stato.

La sportiva è un vero e proprio talento della scherma nazionale ed è una campionessa di fioretto. Nel corso della sua carriera Alice Volpi ha vinto moltissime medaglie e si è laureata più volte campionessa. Nel 2006 è stata Campionessa italiana della sezione Allieve, nel 2009 ha vinto l’argento individuale ed a squadre ai Mondiali under 20. Nel 2010 è arrivata terza ai mondiali under 20, dove ha poi vinto l’oro nel 2011 e nel 2012. Ha poi vinto moltissime altre medaglie sia individuali che di squadra, fino poi all’oro ai Mondiali di scherma a Milano nel 2023.

Alice Volpi, il fidanzato chi è?

Alice Volpi è sentimentalmente legata ad un altro sportivo molto noto nel nostro Paese. La schermitrice è fidanzata con Daniele Garozzo, anche lui schermitore della nazionale italiana di scherma. La coppia sta insieme da molti anni ed i due convivono a Roma. Spesso entrambi condividono sui loro profili Instagram alcuni momenti della loro vita quotidiana, ma anche dei loro allenamenti.

Daniele Garozzo è uno dei più grandi esponenti della scherma siciliana ed anche lui ha vinto medaglie di grande prestigio nel corso della sua carriera.