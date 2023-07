Signora Volpe anticipazioni 26 luglio – grande colpo di scena

Signora Volpe è una serie televisiva che sta andando in onda su Canale Cinque in queste serate estive. La serie sta appassionando milioni di telespettatori e piace molto al pubblico che apprezza non solo lo stile narrativo, ma anche il genere giallo.

Vediamo qui Sinora Volpe anticipazioni 26 luglio, scopriamo cosa accade negli episodi che vanno in onda questa sera in prima serata su Canale Cinque.

Signora Volpe, la serie

Signora Volpe è una serie televisiva di genere giallo. La prodizione è inglese, ma uno degli episodi è totalmente ambientato in Italia e di fatti abbiamo visto anche alcuni attori italiani partecipare alle riprese della serie.

La protagonista è Emilia Fox che interpreta Sylvia Fox, la Signora Volpe, una spia inglese che arriva in provincia di Perugia e resta immischiata in alcuni casi che hanno luogo nei bellissimi borghi umbri.

Signora Volpe, anticipazioni

Signora Volpe vediamo le anticipazioni della puntata del 26 luglio. Sylvia Fox si è ormai stabilita in Italia e qui da una mano e collabora in uno scambio archeologico. Nel corso dei lavori viene trovato uno scheletro all’interno di una fossa di lieve profondità. Gli abitanti della zona credono di conoscere sia l’identità dell’assassino che del cadavere. La nostra detective ed esperta di casi gialli scopre invece tutta una storia di oscuri segreti con abusi domestici ed utilizzo e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le location della serie inglese

La famosa ed apprezzata serie televisiva inglese è stata girata tra l’Umbria ed il Lazio. I luoghi che più vediamo protagonisti della serie sono Panicale, il Lago di Bracciano e Roma. Le location italiane sono ovviamente bellissime ed hanno catturato l’attenzione degli spettatori inglesi che sono rimasti colpiti dai favolosi borghi dell’Umbria oltre che dalle bellezze della nostra Capitale.

Tutte le puntate della serie sono visibili anche in streaming su NOW TV, in streaming su SKY On Demand ed ora anche su Mediaset Infinity.