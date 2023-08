Scandaloso, ecco cosa è successo durante il concerto di Eros e Aurora Ramazzotti

Eros ed Aurora Ramazzotti hanno un rapporto stupendo, tra padre e figlia c’è un legame indissolubile che va oltre qualsiasi cosa. La giovane è la fan numero uno del cantante e quando può cerca di non perdersi mai un suo concerto.

Anche nel corso di questa estate Aurora Ramazzotti è volata in Sicilia, per la precisione a Taormina, per assistere dal vivo ad un concerto del padre. Dopo il concerto la giovane si è subito imbarcata su un aereo per raggiungere il compagno Goffredo ed il loro figlio Cesare in Sardegna dove stanno trascorrendo le vacanze estive.

Cosa è successo al concerto di Eros Ramazzotti?

Eros Ramazzotti ha tenuto nelle scorse serate estive un concerto a Taormina in Sicilia. Tra gli spettatori c’era una fan speciale, la sua primogenita figlia Aurora. Ad un certo punto il canautore si è avvicinato al lato del palco dove stava Aurora e le ha regato uno spettacolo dove si vede che Eros Ramazzotti sculetta a favore del video della figlia che non riesce a trattenere la risata.

Il video che ha ripreso questa scena esilarante nel giro di poco ha fatto il giro del web ed ha divertito molti utenti. Le sorprese al concerto di Eros Ramazzotti però non sono finite, i fan hanno potuto assistere ad un momento molto dolce e speciale.

Aurora e Eros Ramazzotti cosa hanno fatto a Taormina?

Aurora e Eros Ramazzotti hanno regalato al pubblico uno spettacolo molto dolce ed emozionante. La giovane primogenita figlia del cantautore ad un certo punto ha raggiunto il padre sul palco. I due hanno così regalato al pubblico l’emozione di vederli duettare sulle note de L’Aurora, la canzone che il padre ha dedicato proprio a lei.

La voce di Aurora è bellissima e l’emozione di vederli duettare insieme sulle note di una canzone così speciale crea un’emozione non facilmente descrivibile.