La ragazza e l’ufficiale storia vera: cosa è veramente accaduto tra Seyit e Sura – un particolare agghiacciante

La ragazza e l’ufficiale è una serie televisiva turca che ha conquista il pubblico di Mediaset in queste serate estive. Questa sera, venerdì 4 agosto, va in onda una nuova puntata in prima serata su Canale Cinque a partire dalle 21:30.

Questa serie televisiva che sta registrando un ottimo riscontro in termini di ascolti e di share è tratto da una storia vera. La storia, che come titolo originale ha Kurt Seyt Ve Sura, si ispira all’opera di Nermin Bezmen. Il libro narra la storia della complicata e travagliata storia d’amore tra un ufficiale turco ed una donna dell’alta borghesia russa. Il loro sentimento dovrà superare numerose prove ed ostacoli.

Qual è la vera storia de La ragazza e l’ufficiale?

La storia ha appassionato milioni di telespettatori anche per via del grande impatto emotivo che traspare dalla storia, ma questa non è una cosa casuale. C’è un particolare agghiacciante che rende la storia ancor più carica di emotività e di trasporto.

La scrittrice è ha scritto il romanzo è la nipote di Seyt questo ha fatto si che si creasse una fortissima empatia emotiva con i personaggi che è tangibile in tutto il racconto. Ovviamente la scrittrice ha potuto vantare nella stesura della storia sia di un punto di vista esterno che interno ed ha potuto arricchire il tutto con dettagli e particolari.

Nermin Bezmen ha così potuto raccontare la storia di Seyt e Sura ed ha potuto arricchire il tutto con le esperienze personali. Inoltre ha potuto rendere tangibile anche la sofferenza di sua nonna Murka, che è la seconda moglie dell’ufficiale turco.

Il triste finale come nella vita reale

L’adattamento televisivo ha rispettato in tutto la storia vera, anche per via della connessione tra la scrittrice ed il personaggio principale. Tutti i telespettatori si aspettano un felice finale per la serie tv, ma nella realtà la vita di Seyt e Sura non ha avuto un finale paradisiaco.

Seyt e Sura nella vita reale non hanno avuto un lieto fine ed infatti i due si sono separati e le loro vite hanno preso strade diverse. Seyt ha sposato un’altra donna di nome Murka.

Nonostante questa separazione per un certo periodo i due innamorati hanno tenuto una corrispondenza epistolare. Dopo un periodo anche Sura si sposa con un altro uomo.

La scrittrice e nipote di Seyt ha raccontato poi che l’ufficiale ha trascorso una vita felice con la seconda moglie e dunque nessun rimpianto per Sura.