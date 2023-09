Sapevi che puoi guadagnare facendo sport? L’app che ti paga se ti alleni, prova a diventare ricco

L’esercizio fisico è da tempo considerato non solo come un modo per tenersi in forma ma anche una tipologia di stile di vita vero e proprio che punta anche a trovare una soddisfazione personale e “vivere meglio”. Per molti però intraprendere una serie di abitudini virtuose non è facilissimo, anche se negli ultimi anni esistono varie tipologie di app per smartphone che fondamentalmente fanno da “incentivo” per l’allenamento costante, portando a guadagnare bonus oppure denaro vero e proprio, ossia una forma di app che ti paga se ti alleni.

L’allenamento è ovviamente un termine generico per definire un movimento che se prolungato ed inquadrato in un contesto agonistico / sportivo sufficiente, produce effetti, ma è indubbio che non tutti riescono o vogliono far diventare il tutto un’abitudine: il prolifico contesto del web funziona in tal senso con le numerose app che

Tra le più diffuse e sicuramente interessanti va menzionata Movecoin, una app per smartphone IOS e Android che calcola fisicamente ogni passo effettuato, abilitando il GPS interno al dispositivo, e fa ricorso come per altre app analoghe ad una forma di valuta “interna”, definita proprio Movecoin, ad ogni Km percorso camminando o correndo (ma sono calcolti anche i movimenti tramite la bici ad esempio), vengono accreditati 10 movecoin che possono essere utilizzati per pagare diversi servizi come biglietti per il trasporto pubblico, ma anche per pagare le imposte oppure essere riconvertiti in buoni oppure in denaro effettivo, spostandoli su una prepagata. C’è anche la possibilità di mettere all’asta attravrso l’app ufficiale, i propri movecoin così da poterli rivendere come fosse una criptovaluta vera e propria quindi una risorsa digitale a tutto tondo.

Un’altra app dal funzionamento analogo Sweatcoin (letteralmente “la valuta del sudore”) che è disponibile tramite app gratuitamente per Android e IOS, che sfrutta lo stesso funzionamento di Movecoin ossia il GPS da tenere attivato per poter poi sviluppare una propria valuta, proprio Sweatcoin: ogni mille passi un utente riceve uno Sweatcoin, anche in questo caso i coin possono essere utilizzati attraverso una riconversione ufficiale della propria valuta sia in denaro attraverso buoni Paypal ma anche Buoni Amazon. Ogni 15 Sweatcoin “valgono” 25 dollari “reali”.

Sono molte le app che permettono di guadagnare con i propri esercizi fisici

Diverso è il funzionamento di StepBet , una app che permette di scommettere su se stesso, ossia sulla propria capacità di superare obiettivi prefissati in ambito effettivo degli esercizi: l’app mette a disposizione diversi “traguardi” che in base alla difficoltà (legati ad una scadenza temporale) forniscono dei bonus e buoni che possono essere riconvertiti in saldo Amazon oppure in soldi veri. Questa app può essere legata a dispositivi come Garmin, Samsung Health e Google Fit.

Virtuoso non necessita del GPS, ma tiene conto degli esercizi fisici, ma anche delle ore di sonno o le attività di mediazione per generare ricompense, essendo legate a “traguardi” veri e propri, quindi rispetto alle altre non legata unicamente al movimento fisico, ma è più sullo stile di vita per l’appunto virtuoso, ed ha il vantaggio di non consumare troppo la batteria dello smartphone.