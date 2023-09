Se possiedi ancora un gettone telefonico 7705 hai un oggetto di grande valore, ecco quanto puoi ricavarci

La storia della telefonia, intesa come servizio pubblico per i cittadini ha compiuto da diversi anni oramai un secoloo di vita, restando nel contesto italiano: il telefono, nato nell’Ottocento solo nel secolo successivo è riuscito ad imporsi come strumento per tutti, o quasi, anche grazie al gettone telefonico che ha permesso ad intere generazioni di poter effettuare telefonate utilizzando questi strumenti come “monete”. Un gettone telefonico, anche apparentemente “banale” come il 7705 può racchiudere diversi segreti e guadagnare anche cifre interessanti.

Sicuramente i più giovani non sapranno realmente di cosa sono i gettoni allo stato attuale, anche se dal punto di vista temporale non è niente di così “antico”, anzi hanno fatto parte della vita degli italiani fino a pochi decenni fa.

Il gettone per telefonare è stato concepito per rendere possibile la fruizione dei telefoni pubblici e delle cabine telefoniche (che in Italia sono comparse verso la metà degli anni 50) hanno avuto il preciso compito di poter sviluppare un utilizzo parallelo a quello delle monete, limitando i furti di queste ultime: nonostante l’aspetto simile tra i due oggetti, i gettoni non avevano un valore nominale effettivo, quindi erano meno a appetibili per i ladri e malintenzionati. Il primo gettone, risalente a quasi un secolo fa, sviluppato ed emesso dalla Stipel nel 1927 (una delle aziende telefoniche convenzionate per lo stato) ha fatto da apripista e in pochi anni anche altri stabilimenti adibiti alla produzione di questi oggetti per i telefoni pubblici hanno iniziato a sviluppare le proprie emissioni.

Con il secondo dopoguerra e con i numerosi cambiamenti statali, anche i gettoni telefonici sono stati modificati seppur nell’aspetto, e non nell’utilizzo: con le prime cabine telefoniche è stato reso necessario unificare questi oggetti, attraversoo un modello che dal 1959 è stato mantenuto seppur in vari stabilimenti dislocati in giro per il paese, fino al 1980, anno in cui la produzione dei gettoni in Italia è stata arrestata, per fare spazio alle schede telefoniche (le ultime cabine telefoniche a gettone sono state dismesse intorno al 2001). Oggi sono oggetti che fanno parte di un passato neanche così lontano seppur tecnologicamente si tratta di una vera e propria “era geologica” corrispondendo ai tempi attuali l’uso degli smartphone che hanno fatto passare quasi in secondo piano il concetto stesso di telefonata.

Un gettone telefonico 7705 marchiato UT (Urmet Costruzioni), comune ma in grado comunque di far guadagnare

Tutti i gettoni sviluppati dal 1959 al 1980 sono simili, eccezion fatta per alcuni dettagli, come il logo dello stabilimento che ha prodotto l’esemplare situato in alto, oltre alle 4 cifre che indicano anno e mese di produzione. Il gettone telefonicoo 7705 indica quindi una produzione del 1977, nel mese di maggio.

Esistono vari stabilimenti che hanno prodotto questo esemplaree: i più comuni sono marchiati UT, ESM e IPM. I primi sono sensibilmente più rari, e valgono da 5 euro (buono stato) fino a 25 euro (come nuovo). Alcuni esemplari hanno il tondello sensibilmente tagliato, e questo fa valere un esemplare anche il doppio come valutazione massima.