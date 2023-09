Possiedi ancora un Iphone 2 funzionante? oggi vale una fortuna, ecco quanto

Dall’inizio del 21° secolo il contesto di telefonia mobile ma anche di supporto multimediale di tipo multitasking è stato formalmente “scosso” dalle fondamenta dall’affermazione di Iphone, prodotto da Apple sotto intuizione di Steve Jobs e dei suoi collaboratori. Oggi come allora Iphone fa parte di una serie di smartphone che sono giunti alla 14° generazione, e sebbene siano passati meno di vent’anni dai primi modelli, oggi un Iphone 2 funzionante può far guadagnare cifre molto importanti.

Iphone non è stato il prodotto che ha rivoluzionato la telefonia mobile, ma senza dubbio ha fatto da “apripista” in quanto ha cambiato il mercato, implementando una forma semplice di applicazioni, ma anche trovate tecnologiche portate avanti (seppur non ideate) proprio dalla casa di Cupertino. Il primo Iphone, presentato da Jobs in persona durante una famosa conferenza stampa e presentazione nel 2007, è stato venduto pochi mesi dopo, stimolando la curiosità ed il successo effettivo del pubblico dapprima solo statunitense e poi europeo, oltre che asiatico. Iphone 1 è stato quasi immediatamente portato a critiche strutturali anche per il periodo, a partire dalle “uscite” audio e dati che non erano e non sono ad oggi presenti, ma anche critiche che hanno riguardato la batteria, definita troppo “debole” e poco longeva, concetti sicuramente validi ma che sono stati comunque “superati” dal successo commerciale, che è stato tale da influenzare tutti i competitors, rendendo obsoleti in pochi anni gli smartphone già presenti fino a quel momento.

Iphone ha proseguito con numerosi modelli, anche vari nella stessa serie e già con la 2° generazione sono stati concepiti vari cambiamenti, che hanno anche evidenziatto una certa “forza” e vantaggio sugli altri che passa attraverso il sistema operativo proprietario iOS che viene aggiornato anche sui dispositivi di diversi anni prima. Iphone 2 è stato un successo addirittura maggiore nel lungo periodo. Ancora oggi non poche persone fanno ricorso a prodotti Apple ricondizionati quindi “restaurati” a prezzi ridotti, proprio perchè il sistema interno viene tenuto aggiornato per anni, ed anche un Iphone di seconda generazione può essere effettivamente una buona idea anche come secondo telefono, data l’affidabilità ed il senso di “comfort” che iOS risulta conferire ai propri utenti.

La seconda generazione di Iphone ha messo a disposizione dispositivi con la capacità di utilizzare le reti 3G, ed uno spazio di archiviazione maggiore, oltre alle prime funzionalità interattive relative allo schermo tattile avanzato, ed uno schermo sensibilmente più responsivo, per un modello che ha rappresentato uno “step” importante, conosciuto semplicemente come Iphone 3G.

Iphone 2 ha costituito la 2° generazione di Iphone, chiamato anche 3G

Un Iphone 3G, denominazione ufficiale della 2°generazione, è stato il primo Iphone di molti, ed oggi molti per motivi collezionistici o anche inerenti ai ricordi, sono intenzionati ad acquistarne uno, se funzionante un Iphone 3G può valere tranquiillamente cifre superiori a 250 euro, se è presente tutta la documentazione, la scatola ed i cavi originali.

Ma un esemplare assolutamente perfetto, mai aperto può valere senza dubbio anche cifre maggiori: diversi utenti hanno ottenuto anche più di 1000 euro per un Iphone 3G tenuto alla perfezione, ed è anche questo uno dei fattori che hanno portato al successo Apple con questi dispositivi, ossia la capacità di essere interpetati come oggetti di culto, prima che dispositivi multimediali.