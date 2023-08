Ritiro Buffon: incredibile, ecco cosa ha detto ai suoi compagni

Gigi Buffon si è ritirato dal mondo del calcio giocato dopo una carriera difficilmente equiparabile ad altri atleti per longevità, successi e continuità di prestazioni. L’ex portiere di Parma, Juventus e PSG oltre che della Nazionale ha salutato i propri tifosi ma anche i compagni con un post sui social divenuto virale.

Gianluigi Buffon, detto Gigi, ha conquistato numerosi record individuali ma non solo: ha vinto ben 10 campionati con la casacca della Juventus, club con il quale ha legato i principali successi a livello di club dopo gli esordi da giovanissimo con la casacca del Parma, con il quale ha vinto anche una Coppa UEFA, svariate coppe Italia con i due Club, oltre ad una breve esperienza con il PSG, prima di ritornare a giocare con il Parma in Serie B due anni fa, dove ha chiuso la carriera di recente.

Va ovviamente menzionata la lunghissima carriera con la Nazionale Italiana con la quale è stato uno degli assoluti protagonisti della vittoria del Mondiale nel 2006, competizione dove si è più volte esaltato con delle parate fondamentali, che hanno permesso al portiere nativo di Carrara di arrivare al 2° posto nella classifica finale del Pallone d’Oro quell’anno, titolo vinto dal compagno Fabio Cannavaro.

Gigi Buffon, da molti considerato il miglior portiere dell’epoca moderna

Rilevanti anche i numerosi record, come quello di imbattibilità, essendo diventato nel 2016 ilportiere con la più lunga striscia di imbattibilità nella storia della Serie A (974 minuti) superando il precedente record di Sebastiano Rossi.

Pochi giorni or sono, all’età di 45 anni ha ufficialmente comunicato l’addio al calcio giocato con un video pubblicato sui propri social media accompagnato dal testo “Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme“.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023

Moltissimi ex compagni hanno avuto parole di elogio e commozione per quella che è stata una carriera sportiva di enorme livello, a partire da Leonardo Bonucci, che ha scritto “Sei stato Un1co. E lo sarai per sempre. Non trovo neanche le parole per descrivere, quello che sei stato, quello che mi hai insegnato, quello che mi hai dato. Grazie Am1co M1o”, fino ad Andrea Pirlo, compagno anche lui alla Juventus e di Nazionale: “Sei stato Un1co. E lo sarai per sempre. Non trovo neanche le parole per descrivere, quello che sei stato, quello che mi hai insegnato, quello che mi hai dato. Grazie Am1co M1o“.