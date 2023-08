Michelle Hunziker: altezza, quanti figli ha, compagno, 18 anni – Le foto che non ti aspetti

Michelle Hunziker è una conduttrice, attrice, imprenditrice e showgirl di grandissimo successo che piace molto al grande pubblico. Questa sera, giovedì 3 agosto, va in onda in prima serata su Canale Cinqaue Michelle Hunziker and friends, una replica dello spettacolo da lei condotto nello scorso autunno che ha ottenuto un grande successo.

Scopriamo qui qualcosa in più su di lei, la sua altezza, quanti figli ha, il compagno e come era a 18 anni.

Michelle Hunziker chi è?

Michelle HUnziker nasce a Sorengo, in Svizzera, il 24 gennaio 1977, ha 46 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Le sue origini sono svizzere e la donna ha anche la cittadinanza italiana. La sua carriera inizia più che altro come modella, lei è alta un metro e 74 centimetri e per anni è stata una modella.

Il suo debutto in televisione in Italia avviene alla trasmissione Buona Domenica come concorrente di Miss Buona Domenica nel 1994. Poi per lei arriva il successo con il programma Colpo di Fulmine e negli anni successivi Michelle Hunziker si riesce ad affermare anche nella televisione tedesca ed anche in Svizzera. Tutt’ora la conduttrice conduce dei programmi anche oltre l’Italia.

Nel corso degli anni l’abbiamo vista sia in vesti di attrice, che di showgirl che di conduttrice e si è sempre fatta molto apprezzare dal grande pubblico. Nel 2012 la rivista svizzera Bilanz l’ha inserita nella classifica delle donne più pagate di Svizzera collocandola al primo posto e al sesto tra i più pagati in assoluto con un reddito di circa 8 milioni di euro l’anno.

Quanti figli ha la conduttrice?

Michelle Hunziker ha 3 figlie: da giovanissima nasce la sua prima figlia, Aurora Ramozzotti, dal matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti. Poi dalla relazione con Tomaso Trussardi sono nate altre due figlie Sole e Celeste che hanno circa un anno di differenza.

La conduttrice ha un rapporto splendido con le sue tre figlie ed insieme sono una forza, tutte donne e molto unite. Ora Aurora Ramazzotti da qualche mese l’ha resa nonna di un bambino bellissimo che si chiama Cesare.