Quote e pronostici oggi: schedina sabato 26 agosto

Le scommesse sono oramai molto più diversificate rispetto alle tradizionali “schedine” come quella del Totocalcio: con l’inizio della stagione agonistica, le quote e pronistici in vista della giornata di sabato 26 che costituisce uno dei giorni più importanti in fase di scommessa sia per le partite di calcio del nostro campionato ma anche per quelle del resto d’Europa.

Il Sabato è infatti un giorno particolarmente prolifico in termini di partite, a partire dalla Premier League, fino alla Liga Spagnola, la Bundesliga tedesca oltre che ovviamente la Serie A.

Partendo da quest’ultima, ci sono 4 partite del massimo campionato italiano in programma sabato 26 agosto:

Frosinone Atalanta è una sfida interessante che potrà portare un cambio tattico diverso nel Frosinone uscito sconfitto dalla prima sfida col Napoli ma non demeritando. L’Atalanta è in fase “costruttiva” ma ha dimostrato ottime cose nella prima partita. La quota del Goal è abbastanza ridotta (1.65), sarebbe meglio puntare su un X2 + Goal, quasi a 2.

Monza Empoli è una partita apparentemente equilibrata, in quanto le due squadre sembrano essere partite in modo diverso. L’Empoli però ha cambiato qualcosa in meno rispetto alla scorsa stagione, mentre i brianzoli sono ancora alla ricerca di un attaccante. Consigliamo il segno 2 fisso, dato a 4.00.

Verona Roma, sfida delle 20.45 può costituire una partita dagli sbocchi interessanti ma le due compagini non sono considerate particoalarmente prolifiche in attacco, la Roma in particolare è in fase di acquisto di almeno un attaccante (se non due, si parla del nome di Lukaku, oltre a quello di Azmoun) ma sarebbe una buona idea puntare su una partita con pochi gol, quindi Under 2.5, dato a circa 1,70.

Sabato 26 agosto 2023 sarà ricco di partite importanti

Milan Torino è una partita diversa, che ha portato una buona sfida di esordio per una compagine rossonera rivoluzionata, il Torino però è un avversario diverso dal Bologna, quindi è difficile da pronosticare una sfida entusiasmante nei termini delle occasioni da gol. Anche in questo caso è una buona idea puntare su pochi gol, quindi 1X + Under 2.5, dato a circa 1.85.

Guardando in Inghilterra, Arsenal Fulham sembra una sfida scontata ma gli ospiti potranno segnare almeno una rete, consigliamo il segno 1 + Goal, bancato attualmente a circa 2.90.

Molto interessante anche Brighton West Ham, due compagini dal modo di giocare molto diverso, la sfida però potrà essere interessante dal punto di vista tattico, con i Seagulls che potrebbero avere difficoltà nel superare gli Hammers. Consigliamo, anche se è un azzardo, il segno X dato a 3.50.