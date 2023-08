Chi è Sardar Azmoun, attaccante che piace al Milan? Età, infortunio, statistiche, ruolo, prezzo

Il mercato in entrata del Milan non è ancora definito al 100 %, la dirigenza rossonera dopo aver radicalmente cambiato il volto della propria rosa anche con cessioni “dolorose” (come quella di Tonali al Newcastle) ma che hanno confermato il cambio di rotta della nuova dirigenza. Per l’attacco i giochi non sono ancora fatti, si valuta nuovamente il profilo del centravanti Sardar Azmoun, attualmente al Bayer Leverkusen.

Attaccante iraniano, definito addirittura il Messi Iraniano in patria, Sardar Azmoun non è un nome nuovo per i club italiani: club come Roma e Napoli pochi anni fa lo avevano messo concretamente nel mirino grazie alle ottime prestazioni fornite dall’attaccante oggi 28enne, nato a Gonbad-e Kāvūs, cittadina persiana il 1° gennaio 1995, in particolare in Russia che ha dato i natali calcistici al longilineo, alto ma anche agile attaccnte che è anche uno dei principali “top scorer” della Nazionale dell’Iran.

Il ruolo è considerabile quello del centravanti moderno, quindi non una struttura fissa ma in grado di svariare su gran parte dell’attacco, fornendo anche azioni di pressione, assist e “svuotando” l’area di rigore avversaria così da contribuire ai compagni forme di insermento.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili del club iraniano del Sepahan, è stato notato dagli osservatori del Rubin Kazan, società russa che lo ha fatto poi debuttare in prima squadra nel 2013 dimostrando una buona attitudine al gol con 5 reti in 17 presenze, inclusa una anche in Europa League. Per trovare maggior minutaggio l’attaccante nel 2015 si è trasferito al Rostov dove ha migliorato il proprio rendimento ed è riuscito per la prima volta raggiungere la doppia cifra in termini di reti. Dopo un ritorno al Rubin, nel 2019 è stato concretizzato il passaggio allo Zenit di San Pietroburgo, che ha di fatto lanciato l’attaccante in territorio europeo, attirando l’interesse di numerosi club: in 4 anni allo Zenit ha accumulato 62 reti in 104 presenze totali, segnando con regolarità anche in Champions League.

Azmoun con la casacca della Nazionale Iraniana, dove ha segnto 45 presenze in 71 gare

L’esperienza in Russia termina all’inizio del 2022 dopo 3 campionati vinti, una Coppa Nazionale e una Supercoppa, quando svincolato viene acquistato dal Bayer Leverkusen, firmando un contratto di 5 anni. In Germania al’impatto è meno “deflagrante” di quanto preventivato da molti, anche a causa di alcuni problemi muscolari che la scorsa stagione hanno fatto saltare una dozzina di gare al centravanti.

Il prezzo appare non superiore a circa 12 milioni di euro, il Milan qualora volesse acquisirne la proprietà potrebbe anche strappare una modalità vantaggiosa come un prestito con diritto di riscatto.