Come e dove puoi vendere monete antiche, vecchie lire, banconote rare e euro ricercati

Il denaro nella sua forma “fisica” mantiene l’aspetto più riconoscibile con banconote e monete, che possono corrispondere a valute di ogni tipo, a partire dalle vecchie ed ancora oggi rimpiante lire italiane fino alle più recenti dell’euro. La numismatica spesso viene associata all’aspetto “commerciale” in senso effettivo di questo contesto, grazie al web è possibile trovari vari modi per vendere monete, banconote sia di lire che euro.

La compravendita di valuta è infatti considerabile un mercato sempre attivo, anche per una comune considerazione legata al numero di esemplari: anche nel moderno contesto digitale infatti, dove il denaro elettronico è sempre più diffuso, monete e banconote fanno parte del passato, del presente ma anche del futuro ancora per molti anni. Grazie alle varie valute la differenziazione ha portato elementi come l’ambito collezionistico che segue alcuni parametri e fattori, resi possibili nell’attuazione anche con l’euro, visto che ogni nazione ha la possibilità di personalizzare le proprie monete.

I fattori che rendono un esemplare più o meno appetibili sono molti, alcuni più “stabili” e conosciuti, come la rarità del singolo esemplare, ma anche l’impatto storico, culturale, oltre al contesto, in quanto anche le emissioni monetarie in campo collezionistico sono soggette a “mode” del momento. Molto importante è anche lo stato di conservazione di un esemplare, non a caso le società numismatiche fanno ricorso a vere e proprie valutazioni per avere una stima effettiva.

Grazie al web è senz’altro possibile vendere i propri esemplari di monete e banconote di qualsiasi tipo: portali come Ebay o Subito conferiscono uno dei principali strumenti che in pochi minuti possono garantirci una vera e propria inserzione, che può essere sia sviluppata gratuitamente sia a pagamento, in questo caso per avere la posssibilità di aggiungere più informazioni e per avere un posto come inserzione migliore. Ebay e Catawiki sono concepite come aste, anche se permettono anche di vendere ad un prezzo deciso dal venditore, così come Subito, in caso di vendita bisogna corrispondere una commissione ai portali.

Vendere monete, banconote in lire o euro è piuttosto semplice grazie ad Internet

Esistono però i portali numismatici, quasi sempre aste che prima di prendere in considerazione un esemplare devono valutarlo con delle foto oppure vedendole di persona: portali come Bolaffi, Nomisma, Moneterare e numerosi altri rappresentano la migliore soluzione in quanto ad affidabilità e reale concezione del valore di una moneta, in quanto generalmente hanno uno staff esperto per valutare la condizione del singolo esemplare, e una volta ultimata l’analisi, questi propongono un prezzo, al quale va ovviamente concordata una commissione.