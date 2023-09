Questo Gratta e Vinci cambia la vita alle persone: ecco di quale stiamo parlando

Il Gratta e Vinci è nominalmente stato concepito diverse decadi or sono ma è solo dagli anni 90, ed in particolare dal 1994, che in Italia la diffusione biglietti che fanno parte di un sistema a lotteria istantanea, ossia in grado di rivelare immediatamente la vincita, rivelando una opportuna serie di simboli, importi e cifre specifiche che rivlelano la sua struttura ed eventualmente anche quanto si è effettivamente vinto. Dagli anni 90 in poi numerosi format che fanno ricorso a questa struttura hanno avuto successo ma è proprio in questi mesi che è stato istituito il Gratta e Vinci in grado di far vincere un importo mai visto prima, in Italia.

Opportunamente regolarizzate dallo Stato Italiano, le lotterie ad estrazione istantanea hanno portato una nuova forma estremamente vantaggiosa nell’ambito delle scommesse, tradizionalmente uno di quelli più remuneraitivi per le aziende che con il supporto dello stato, sviluppano questa forma di concorsi che da diversi anni hanno portato entrate importanti anche per lo stesso stato, in quanto organizzati in biglietti dal costo e dalle potenzialità di vincita differenti, generano delle “trattenute fiscali” oltre un importo di vincita di 500 euro. Ma la formula stessa ad essere stata anche criticata dal punto di vista etico, in quanto la possibilità di ottenere immediatamente il risultato del Gratta e Vinci induce psicologicamente la voglia di acquistare numerosi altri biglietti e giocare ancora, quindi una delle cause scatenanti della ludopatia possono palesarsi utilizzando questo metodo di invogliare al gioco. Per questo da diversi anni il concetto di Gratta e Vinci che comprende decine di nomenclature e tipologie, è stato profondamente cambiato, ed assieme ad ogni regolamento di ogni biglietto che fa parte della nomenclatura del biglietto stesso, sono fornite anche le possibilità di vincita statistica, sia in relazione all’importo pagato per ogni forma di biglietto ma anche in linea di massima per fornire una forma di indicazione, spesso considerata più interessante della vincita massima, che tradizionalmente risulta essere più alta per i biglietti più costosi.

In Italia il Gratta e Vinci permette entrate di numerosi milioni nelle casse dello stato ogni anno

In Italia a lungo l’importo massimo in fatto di costo e quindi di vincita potenziale massima è stata incentrata su 20 euro, che non a caso corrisponde a concorsi come il Maxi Miliardario che sono anche le forme remunerative in senso assoluto, che in base alle varie combinazioni di segni, importi e quant’altro, permette di vincere fino a 5 milioni di euro, un importo considerevole per tutti, in pratica. Ma il successo di questa formula è testimoniato anche dalla volontà da parte delle aziende che si occupano esattamente di questo.

Quest’anno è stato reso disponibile un nuovo gratta e Vinci conosciuto come “Vinci in Grande”, primo tagliando in assoluto dal costo di 25€ che ha la possibilità di essere vincente in linea generale una volta ogni (1 ogni 4,03 tagliandi) quindi quasi il 25 % mentre la possibilità di centrare la vincita massima (ben 6 milioni di euro) è 1 su 10.080.000 biglietti. Anche statisticamente parlando gli altri importi di vincita sono più probabili in maniera sensibile la vincita.