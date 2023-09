Segni zodiacali fortunati con i numeri: ecco quali a settembre possono diventare ricchi

Il concetto di zodiaco accomuna tantissime persone di ogni et√†, estrazione sociale e cultura diretta: ci√≤ √® testimoniato dal grande successo delle rubriche di oroscopo che da decenni pieni occupano le riviste, libri ma anche il web. I segni zodiacali fortunati con i numeri costituiscono i profili che non sono semplicemente fortunati ma decisamente tendenti ad esserlo in un contesto molto specifico, molto “italiano” ma che indubbiamente √® qualcosa di ambito. Quali sono secondo la “tradizione” questi segni zodiacali?

Vergine

Vergine fa parte di un profilo scientifico, razionale, a volte lo √® addirittura troppo in quanto difficilmente √® un profilo che scommete a “scatola chiusa” e quasi sempre fa ricorso a calcoli, percezioni ma anche veri e propri contesti mentali per giustificare le sue scelte che appaiono raramente casuali, anche quando lo sono davvero. Costituisce quindi un segno zodiacale che gi√† di per se appare affidabile e conosciuto per la propria fermezza. In ambito statistico e quindi numerico risulta essere al contrario apparentemente disinteressato e non √® un segno che crede a concetti astratti come la cabala o la “fortuna” e si affida all’istinto che quasi sempre fa ricorso alla scienza o qualsiasi altra branca simile, per questo motivo non ha numeri preferiti ma fa ricorso ad esempio al concetto di numeri ritardatari o altre probabilit√† simili.

Tra i Segni zodiacali fortunati con i numeri spiccano alcuni in particolare, che sono fortunati seppur in modo decisamente diverso tra di loro

Capricorno

Simile alla Vergine ma decisamente pi√Ļ focalizzato al risultato eventuale che i numeri possono evidenziare: Capricorno fa un maggiore ricorso alle combinazioni ed √® gi√† pi√Ļ orientativamente interessato allo studio dei numeri, che non sempre coinvolge davvero altri profili. Il calcolo, cos√¨ come la probabilit√† e l’idea stessa che √® alla base culturale della tombola, della smorfia napoletana ma anche del Lotto e del Superenalotto costituiscono fattori di grande interesse. Difficilmente si affida per√≤ a specifiche tecniche, ed esternamente pu√≤ apparire perlopi√Ļ fortunato. E’ decisamente in profilo che in ambito delle scommesse gradisce molto il concetto di apparente fortuna, fa affidamento ai propri numeri preferiti ma non sono quasi mai casuali. Non √® neanche particolarmente superstizioso quindi √® abbastanza pronto a fare affidamento a consigli altrui, non √® qualcosa che lo “smuove” emotivamente parlando.

Pesci

Pesci √® un profilo sognatoore nato, fatto per immaginare cose che gli altri non vedono, ma che spesso non immaginano, ed ha un’idea molto radicata in merito alla scienza dei numeri: √® il classico apparente fortunato perch√® in ambito ludico vince molto in relazione a giocate apparentemente non ragionate ma che fanno ricorso ad un proprio umore: se se la “sente” giusta, Pesci √® un profilo decisamente improntato al successo contestualizzato all’ambito numerico, ma √® una forma di “talento” che non trova una spiegazione razionale effettiva. Indubbiamente √® un profilo cos√¨ sensibile da essere in grado di essere influenzato dagli altri ma anche dalla pressione per questo difficilmente un Pesci “diventa ricco” utilizzando le proprie capacit√† di essere fortunato coi numeri: deve essere per il segno qualcosa da prendere alla leggera e basta.