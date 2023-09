Ho Mobile tenta il colpo con una nuova offerta super conveniente

Le “lotte intestine” che hanno caratterizzato il comparto ed il contesto telefonico da oltre dieci anni, pi√Ļ o meno dall’affermazione di internet versione mobile, ha portato nuove politiche ma anche a nuovi brand, spesso slegati ai caratteristici nomi. Ho Mobile risulta essere uno dei brand “in teoria” considerabili virtuali, alternativi, anche se grazie a politiche e campagne di prezzo molto aggressive, permette oggi di fare breccia con forme di offerta molto interessanti. Una di queste √® stata resa disponibile da poco ed √® molto interessante.

La necessit√† di fornire un buon compendio di linea dati ad alta velocit√† per gli smartphone moderni ha portato investimenti in salita da parte dei grossi brand italiani o che operano in Italia, in particolare TIM, Wind Tre e Vodafone per anni si sono “ripartiti” la clientela, anche se molte strutture sono ancora di fatto sotto l’egida di TIM. Un fattore importante √® stato costituito dall’arrivo sul mercato italiano dei cosiddetti fornitori virtuali, ossia brand telefonici che hanno permesso di offrire costi molto ridotti e politiche di prezzo spesso bloccate, oltre che una grande trasparenza in ambito tariffario, a partire dall’affermazione di Iliad. La societ√† francese √® arrivata in Italia circa una decina di anni fa ed ha fatto da apripista in tal senso, decidendo inizialmente di utilizzare le strutture di altre aziende gi√† conosciute ed attive, “appoggiandosi” quindi con i propri servizi, costituendo quindi delle forme di linee internet e telefoniche a basso prezzo.

I costi sono rimasti competitivi e quindi anche le societ√† come quelle sopramenzionate hanno avuto la necessit√† di non aumentare i costi ed al contrario di sviluppare le proprie societ√† telefoniche “satellite”, come √® per l’appunto risulta essere Ho Mobile, che fa uso della rete Vodafone ma presenta soluzioni molto vantaggiose dal punto di vista economico, riuscendo a venire incontro ad una grande platea di potenziali clienti.

Ho Mobile è la principale forma di operatore virtuale di Vodafone

Ho Mobile oggi √® tra gli operatori di questo tipo che offre una sequela di proposte di offerte simili per funzionamento ma che sono tutte vantaggiose in corrispondenza ai costi ed alle potenzialit√† in fatto di trasparenza, essendo anche possibile fare ricorso a proposte per la clientela che arriva da altri operatori “virtuali” come Iliad Coop, Voce Daily, Fastweb Poste Mobile e Poste Mobile (Pre 2014), Tiscali UnoMobile – Carrefour Welcome Italia Withu SpusuLycamobile e simili. Per loro fino al 30 settembre 2023 √® possibile attivare l’offerta che comprende Minuti e SMS illimitati, 100 gigabyte al mese di navigazione ad un costo mensile di 5,99 euro oppure 7,99 euro se si opta per il taglio di linea dati di 180 gigabyte.

Per i nuovi clienti che scelgono un nuovo numero è possibile ottenere condizioni simili a costi analoghi quasi (6,99 euro al mese per 100 giga Minuti e SMS illimitati, oppure 8,99 euro al mese per 150 giga alle stesse condizioni), in entrambi i casi attivazione e SIM sono gratuite, va corrisposto solo il costo della prima ricarica, corrispondente quindi a 5,99, 6,99, 7,99 e 8,99 euro, a seconda della tariffa scelta. Tutte le offerte sono individuabili ad attivabili anche online presso il sito ufficiale.