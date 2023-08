Ecco le offerte migliori DAZN e SKY per seguire le partite di Serie A, Serie B e Serie C

La stagione agonistica di calcio, che corrisponde ai principali campionati professionistici di Serie A, Serie B e Serie C, ufficialmente iniziata in maniera quasi parallela tempisticamente parlando. Se per molti lo stadio resta l’opzione migliore seppur non la più pratica, la quasi totalità dell’utenza deve corrispondere ad un abbonamento a servizi come DAZN e SKY per poter fruire della visione delle partite, ma quali sono le migliori offerte?

Questi fornitori hanno di recente modificato in modo diverso i vari “Pacchetti” di abbonamento he rendono possibile abbonamenti a cadenza naturale, sia mensile ma anche annuale.

E’ ad esempio il caso di DAZN che proprio pochi mesi fa ha ampliato la propria forma di tipologie di abbonamento tra pacchetto Start, Standard e Plus. La Serie A e Serie B sono appannaggio degli abbonamenti Standard e Plus, che si differenziano per la fruibilità , con il primo che permette l’utilizzo di due dispositivi connessi però alla stessa rete, mentre il plus garantisce la visione di due dispositivi anche “distanti”.

Con la stagione 2023/24 le offerte Dazn e Sky per il calcio sono state modificare

Per risparmiare a partire dall’abbonamento Standard DAZN permette di usufruire di un abbonamento dalla durata annuale da pagare in un’unica soluzione così da risparmiare globalmente con 299 euro, che corrispondono 24,92 euro al mese altrimenti l’abbonamento mensile costa in modo dilazionato 30,99 euro al mese, senza però la possibilità di mettere l’abbonamento quindi con vincolo di permanenza di un anno oppure 40,99 euro con la possibilità di “stoppare” l’abbonamento.

Il pacchetto Plus allo stesso modo “conviene” se si sceglie il pagamento in un’unica soluzione che costa 449 euro che nei 12 mesi equivalgono a 37,42 euro al mese oppure si può scegliere il pagamento mensile con vincolo annuale ad un costo di 45,99 euro al mese o di 55,49 senza vincolo di permanenza.

DAZN è l’unica emittente che permette la visione completa della Serie B.

Sky ha i diritti del 30 % delle partite di Serie A 2023/24 quindi 3 partite su 10 per giornata, ad un costo di 5 euro al mese aggiuntivi da sommare al costo del proprio abbonamento se si è già clienti, oppure 14,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 30 euro al mese fino al prossimo 3 settembre 2023.

E’ anche possibile avere accesso ai canali sportivi e di calcio di Sky attraverso NowTv, che mette a disposizione i medesimi canali a 7,99 euro al mese con permanenza minima di 6 mesi fino al 27 agosto, con il prezzo che passerà poi a 14,99 (sono inclusi anche le gare di Formula 1, tennis e basket).

Esiste anche il pacchetto TimVision che consente di accedere alle due offerte di DAZN standard e Plus ma anche a Infinity+ (che da accesso a quasi tutta la Champions) oltre a 6 mesi gratis di Amazon Prime e Disney + ad un costo iniziale di 24,99 euro al mese fino al 31 dicembre 2023, che poi diventa 29,99 euro al mese per l’abbonamento DAZN Standard (il Plus costa inizialmente 5 euro in più fino al 2023, che poi diventano 15 al mese in più rispetto allo Standard, nel 2024).

La Serie C è invece totale appannaggio di NowTv ad un costo fisso di 7,99 euro al mese.