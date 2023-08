Incredibile, ecco quanto vinci se fai 11 al Totocalcio

Il Totocalcio è stato per decadi intere “il” gioco d’azzardo legato a quello del calcio, prima di essere meno comune a causa delle scommesse sportive che conferiscono una maggior scelta in termini di giocate ed importi vinti. Il Totocalcio però è ancora molto importante e viene considerato parte integrante del paese. E’ possibile vincere al Totocalcio anche con l’11, ossia indovinando 11 risultati, con i nuovi regolamenti.

Il Totocalcio è stato uno dei simboli dell’Italia che è fondamentalmente ripartita in tutto dall’immediato secondo dopoguerra: il paese non aveva praticamente mai smesso di appassionarsi al pallone, e proprio nel 1946 è stata istituita la Sisal, oggi come allora una forma di società che regolarizza numerose attività, tra queste anche il gioco d’azzardo. Il Totocalcio è stata la prima forma di scommessa applicata allo sport più amato degli italiani, legato inizialmente alle partite di Serie A, per essere poi esteso anche a campionati diversi. Il Totocalcio è stato per decenni ciò che è ancora oggi è il Lotto ed il Superenalotto, rapportato ad un contesto ovviamente sportivo, ciò è risultato evidente anche dalla necessità del Totocalcio di trovare una forma di evoluzione così da restare appetibile e soprattutto interessante in ambito pratico: se il vecchio regolarmento era abbastanza stringente, con l’avvento delle scommesse sportive tradizonali, Sisal ha più volte modificato le regole che oggi non sono più così strettamente legate alla necessità di “fare 13”.

Da diversi anni infatti è stata aggiunta una più ampia possibilità di vincita, con le tipologie di “Formula” nello specifico Formula 3, Formula 5, Formula 7, Formula 9, Formula 11 e Formula 13, che possono essere scelte direttamente sulla schedina, con tutte le tipologie che necessitano di indovinare un numero minimo di eventi, attraverso la consueta tipologia che prevede l’inserimento del risultato finale 1, X o 2, oltre ad un numero sufficiente di eventi sportivi “facoltativi”, definiti anche opzionali.

Ad esempio la Formula 3 che è quella che ha più alte probabilità di vincita, almeeno statisticamente parlando, e che permette di ottenere una vincita con almeno 2 eventi obbligatori oltre ad almeno un altro evento a scelta dalla lista degli opzionali.

E’ quindi possibile vincere some progressivamente più alte aumentando la probabilità, condizione che ha portato l’attività di scommessa ad essere più flessibile.

Per “fare 11” al Totocalcio è quindi necessario indovinare i pronostici dei primi 7 eventi obbligatori e di 4 fra quelli opzionali, scegliendo l’opzione effettiva.

Il premio in denaro è variabile, il record di importo massimo guadagnato con l’11 è di 211.296,00 euro.