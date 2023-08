Incredibile, ecco quanto incassa la Juventus se vince il campionato

Il campionato di serie A sta per iniziare, e tra le società maggiormente in fase di “ripresa” dopo la scorsa stagione c’è sicuramente la Juventus, che non ha per ora rivoluzionato la rosa, condizione che non ha nascosto eventuali ambizioni scudetto: dopo la stagione passata decisamente non positiva, la società bianconera pur non avendo fatto proclami, è ovviamente incentrata ad ottenere un piazzamento prestigioso. Quanto guadagnerebbe la Juventus in caso di vittoria del campionato?

I tifosi hanno dovuto fare i conti con l’estromissione dalle coppe Europee, dapprima con la penalizzazione che ha portato i bianconeri a non disputare la prossima Champions League, poi le sentenze UEFA in virtù dei recenti avvenimenti hanno portato anche la non partecipazione e l’estromissione della Conference League, condizione che potrebbe però essere un vantaggio, permettendo così a Massimiliano Allegri ed al proprio gruppo di concentrarsi sul campionato e quindi dando più di uno sguardo alle proprie ambizioni scudetto, del resto è stato proprio l’allenatore che ha dichiaratamente confermato di non considerare così impossibile un possibile disturbo alle compagini che attualmente sono maggiormente legate all’idea scudetto.

Ovviamente c’è il Napoli che è la squadra che finora ha “smobilitato” meno, avendo perso comunque il miglior centrale difensivo del campionato, oltre alle due compagini milanesi Milan ed Inter, che comunque hanno dovuto per ragioni diverse, modificare le proprie rose optando per innesti di prospettiva ma anche già comunque in grado di fare la differenza: guardando le quote dei bookmakers è l’Inter che viene data come favorita, anche di più del Napoli che ha anche un nuovo allenatore. Al terzo poosto con quote piazzate tra il 4.30 ed il 5.50 c’è proprio la Juventus che è ancora alle prese con la conferma dei propri calciatori migliori, pur con l’eventuale necessità di cedere Vlahovic (Lukaku pare essere il suo sostituto) oltre al “rebus” legato ad alcune cessioni possibili, come Federico Chiesa.

La Juventus è la squadra con più campionati vinti in Italia

Quanto guadagnerebbe la Juventus in caso di scudetto, quindi vittoria del campionato? Dati ufficiali per la stagione 2023/24 non sono ancora stati resi noti, però facendo riferimento a pochi mesi fa, il Napoli campione d’Italia ha ottenuto 33,4 milioni di euro complessivi, tra 23,4 milioni della vittoria del campionato ed altri dieci dalla UEFA, come ottenimento in prima posizione della poule scudetto, quindi un importo decisamente importante che potrebbe offrire una parte dei mancati guadagni dovuti all’accesso in Champions League da parte dei bianconeri, per vicende di giustizia sportiva.

Da qui alla fine del calciomercato molte cose potranno ovviamente cambiare, sia per la Juventus che per le dirette concorrenti.