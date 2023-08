“Osimhen resta a Napoli”, ecco l’annuncio di De Laurentiis: i dettagli del nuovo contratto

Dopo diverse settimane di “tira e molla” ed incertezze dovute alla questione rinnovo, è stato il patron deel Napoli, Aurelio De Laurentiis a confermare almeno a parole (finora), la permanenza del centravanti Victor Osimhen, che con il titolo di capocannoniere della scorsa stagione di Serie A, nonchè elemento fondamentale per la conquista del 3° scudetto azzurro.

E’ stato proprio De Laurentiis a confermare nelle scorse ore la permenenza dell’attaccante nigeriano, che ha ancora un contratto fino al 2025, ma che data la condizione di calciatore quantomeno “ambito”, è al centro di una trattativa di rinnovo con il club azzurro.

La permanenza di Osimhen è sembrata negli ultimi giorni a rischio, anche a causa delle diverse offerte da parte di una squadra in particolare, l’Al-Hilal, in pratica l’unica società che dispone di risorse economiche ingenti così da convincere anche altri giocatori che hanno militato a lungo in Europa ad arricchire il campionato locale. Però le ultime offerte, seppur al rialzo, non hanno impressionato il Napoli che in tempi non sospetti, sempre per bocca di De Laurentiis, è apparso fermamente intenzionato a riconfermare il centravanti ex Lille, dando quindi un messaggio anche al prossimo campionato, “salvo offerte realmente indecenti”. Anche il Paris Saint Germain fino a poche settimane fa aveva espresso un grande interesse nei confronti del 24enne attaccante, ed anche in questo caso De Laurentiis aveva anche sostanzialmente “fatto il prezzo”, parlando di una cifra di 200 milioni.

Victor Osimhen, protagonista dell’ultimo campionato del Napoli, culminato con lo Scudetto

In ogni caso la trattativa per un rinnovo ed adeguatamento con il Napoli dal punto di vista contrattuale va avanti e non è ovviamente semplicissima, data la portata del tesserato, non a caso il manager del nigeriano ha più volte fatto la spola presso le due sedi del ritiro azzurro, rispettivamente a Dimaro e poi a Castel Di Sangro, ma nelle ultime ore, dopo aver rifiutato le offerte saudite, il Napoli appare più vicino a trovare un accordo con il giocatore, con cifre al rialzo: per restare in Serie A, Osimhen vorrebbe chiedere un contratto di circa 10-11 milioni di euro contro i circa 4,5 attuali, ogni anno, il Napoli dopo aver offerto circa 7 più bonus appare intenzionato ad avvicinarsi sempre di più ad una nuova permanenza, magari con l’istituizione di una doppia clausola rescissoria, una particolarmente cospicua per le nazioni come quelle Saudite, ed una comunque ingente ma più contenuta, per l’Europa.