Professor T, la seconda stagione – anticipazioni, cast, quello che non ti aspetti

Professor T la seconda stagione arriva questa sera, venerdì 28 luglio, in priva visione su Rai Due ed in prima serata. La serie tv crime drama è arrivata alla seconda stagione ed è il remake inglese della omonima serie belga che si occupa di seguire le vicende del professor Tempest che è un mix di eccentricità e genialità.

Professor T: le anticipazioni della seconda stagione

Professor T sta per professore Jasper Tempest che è un geniale criminologo presso l’Università di Cambridge. L’uomo ha dei disturbi ossessivo compulsivi ed una mamma prepotente ed opprimente. Lavorare con lui non è semplice per via del suo essere eccentrici, è un maniaco della pulizia, ma anche un uomo che insulta chi gli sta intorno ed inoltre cerca sempre di cogliere i punti deboli delle persone per colpirli.

Seconda la sua ex allieva Lisa Doncker ed il suo collega Dan, che sono entrambi detective, ritengono che lui sia l’unico in grado di poter risolvere crimini che sempre irrisolvibili.

Quello che non sai sulla serie

La serie originale è stata prodotta in Belgio dove è andata in onda dal 2015 al 2018 con tre stagioni. Inizialmente la serie si chiamava solo T. poi ha cambiato nome in Professor T.

Il successo ottenuto dalla serie è stato molto grande tanto che sono stati girati ben tre remake, quello inglese, quello tedesco e quello francese.

Gli episodi della fortunata serie televisiva vanno in onda in prima serata su Rai Due a partire da questa sera, venerdì 28 luglio, e fino al 11 agosto.

In questa stagione il Professor T. cerca di comprendere meglio se stesso e tutti i problemi che fanno da cornice alla sua vita.

I nuovi episodi lo vedono indagare sulla tragica vita di un giovane universitario che viene coinvolto in un incendio domestico e si procura diverse ustioni importanti che lo portano in uno stato di coma profondo. A questa vicenda se ne intrecciano delle altre tra cui un duplice delitto.