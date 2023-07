The Witcher: incredibile ecco quando uscirà la stagione 4

The Witcher è una serie televisiva di grande successo che va in onda dal 2019 sulla piattaforma streaming Netflix. La serie è di produzione polacca – statunitense e nel mondo ha appassionato milioni e milioni di utenti che sono ora in fermento per l’attesissima quarta stagione.

La trama di The Witcher

The Witcher racconta un mondo abitato da essere umani, elfi, nani ed altre specie magiche e mitologiche pertanto il loro equilibrio non è molto stabile. Qui dunque le razze civilizzate devono convivere con i mostri che li minacciano e per tale motivo sono stati creati dei guerrieri mutanti in gradi di ucciderli che sono infatti i witcher.

The Witcher: quando uscirà la stagione 4?

La stagione 4 della serie televisiva è molto attesa, mentre ora è disponibile alla visione su Netflix la stagione 3 si parla già della prossima stagione.

Le riprese della quarta stagione sarebbero dovute cominciare a settembre 2023 e concludersi per maggio 2024. Tuttavia pare che le riprese siano state rinviate a data da destinarsi, ciò potrebbe significare che l’uscita della quarta serie nel 2024 potrebbe slittare.

Netflix al momento non ha fornito alcuna spiegazione o motivazione in merito a questo slittamento, ma potrebbe essere causato dal fatto che c’è lo sciopero in corso della Sag-AFTRA, che vede gli attori di Hollywood protestare per vedersi riconosciuti dei compensi maggiori.

Al momento quindi non si può indicare una data precisa della pubblicazione e fruizione della quarta stagione della fortunata serie, anche e soprattutto per via del fatto che non è stata fissata una data di inizio delle riprese.

L’attesa per la stagione 4

I fan sono in grande e trepidante attesa per la quarta stagione di The Witcher anche per il fatto che c’è grande attesa per il debutto di Liam Hemsworth nella serie. L’amato attore dovrebbe avere un ruolo di rilievo e centrale nella prossima stagione della serie. La terza stagione si è conclusa con l’uscita di scena di Henry Cavil che ha interpretato il ruolo di Grealt di Rivia.