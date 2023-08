Prima valevano 2,50€, oggi hanno valore inestimabile: 5000 lire Vincenzo Bellini, ecco ecco quanto puoi farci

La lira italiana mantiene un fascino diffiimente paragonabile ad altri fattori ed anche nell’ambito europeo, l’ex valuta italiana ha mantenuto un certo credito e seguito in fase di collezonismo. Emissioni come la 5000 lire nella sua forma più comune, quella con Vincenzo Bellini oggi può valere tantissimi soldi.

Come per quasi tutta la storia della valuta cartacea italiana, spesso gli esemplari di banconote sono stati concepiti per essere dedicati ad un volto di un personaggio famoso, ed è il caso di Vincenzo Bellini, talentuoso compositore e musicista di origine siciliana che ha sviluppato nel corso di una vita che ha visto la sua scomparsa molto giovane (poco prima di compiere 35 anni) vissuto nella prima metà dell’Ottocento, componendo però opere ancora oggi molto famose come la Norma.

Sulla 5000 lire Bellini è riconoscibile il suo volto sulla parte destra della banconota, ma anche elementi come la parte interna del Teatro che oggi porta il suo nome, mentre la parte posteriore evidenzia una rappresentazione allegorica della Norma, uno dei suoi lavori più famosi e tutt’ora tra i più eseguiti. La rappresentazione è ispirata ad una statua dedicata proprio a Bellini, che oggi si trova a Catania, sua città natale.

La banconota da 5000 lire è stata piuttosto longeva nella produzione in quanto seppur in quantità diversificate, questo esemplare è stato sviluppato dal 1985 fino al 2000, ed ha avuto validità fino al 28 febbraio 2002. L’ultima banconota sviluppata dal nostro paese delle vecchie lire è stata proprio una da 5000 lire, stampata verso la metà dell’anno 2000.

La 5000 lire con Vincenzo Bellini, utilizzata dal 1985 al 2002

Quanto vale? Anche cifre rilevanti, a patto di trovare il “pezzo” giusto, a partire da quelle della primissima “serie” che è riconoscibile dal seriale che inzia per AA e termina con A, in questo caso il valore può essere variabile tra i 15 euro fino ad oltre 250, a seconda delle condizioni di conservazione.

Ancora più rare le sostitutive, riconoscibili dalla lettera X che spicca all’inizio del seriale, che identifica un pezzo concepito per prendere il posto di esemplari oramai rovinati. In questo caso le banconote da 5000 lire con Vincenzo Bellini possono valere fino a 100 euro se iniziano il seriale con le lettere XC, mentre se è presente XB il valore massimo è di 350 euro. Le più rare in assoluto sono senza dubbio le XA, che possono addirittura arrivare a far guadagnare oltre 1000 euro se tenute estremamente bene.