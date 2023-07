Lautaro Martinez via? Bomba che fa tremare gli interisti

L’Inter è in fase di profonda trasformazione, dal punto di vista tecnico, tattico ma anche “anagrafico”, con i tifosi che hanno accolto bene quasi tutti gli acquisti ma che hanno dovuto dire addio ad elementi importanti oltre a fare i conti con il “tradimento” di Lukaku. Cosa riserva il futuro di Lautaro Martinez?

La coppia denominata “LuLa”, ossia costituita da Lautaro Martinez e Lukaku si è “ricongiunta” la scorsa stagione con il ritorno del belga, anche se i risultati altalenanti dell’ex Chelsea in particolare non hanno avuto l’efficacia che i duo d’attacco aveva corrisposto eccellenti risultati poche stagioni or sono, rivelandosi efficacissimo per la conquista del più recente Scudetto.

Lautaro Martinez, all’Inter dal 2018, è divenuto anche capitano, e dopo aver vinto seppur non da protagonista il Mondiale con l’Argentina ha avuto comunque un peso importante nel corso della stagione che ha visto i nerazzurri raggiungere la finale di Champions League contro il City e la vittoria della Coppa Italia, ma non paiono “spente” le sirene del mercato, in particolare in questa sessione che ha visto l’avvento dei club sauditi che hanno fatto “man bassa” di tantissimi calciatori transitati o ancora presenti in Serie A, come l’ex interista Marcelo Brozovic.

Lautaro Martinez, all’Inter dal 2018

Dopo aver dovuto subire lo “smacco” da parte di Romelu Lukaku, che sembrava oramai destinato ad un terzo ritorno all’Inter, decidendo poi di accettare la “corte” della Juventus diversi esponenti della stampa hanno interpellato anche l’attaccante in merito al proprio futuro a partire da questa sessione di calciomercato, che ha visto il centravanti dell’Albiceleste essere intervistato da testate come la Gazzetta dello Sport anche in merito ad eventuali offerte.

Lautaro ha confermato l’interesse di diversi club sauditi, ma ha anche corrisposto un non interesse a prenderle in considerazione, trovandosi molto bene all’Inter, e non essendo nuovo a “rifiuti” di questo tipo, avendo oramai sposato la causa nerazzurra, l’intenzione come palesato è quella di tentare di vincere il campionato e confermarsi in Champions, dopo la scorsa stagione che ha visto i nerazzurri arrendersi praticamente a metà campionato nella corsa verso il Tricolore, stravinto dal Napoli.

Anche in merito a quanto accaduto all’oramai ex partner d’attacco, Lukaku, Lautaro si è detto “sorpreso e dispiaciuto oltre che deluso” pur non sentendosi particolarmente in grado di giudicare l’atteggiamento avuto da parte del belga. Come confermato anche dai dirigenti dell’Inter quest’ultimo avrebbe effettivamente non risposto alle telefonate dei suoi compagni nelle ultime settimane, condizione che avrebbe stupito particolarmente proprio Lautaro.

Le sirene di mercato per lui sono definitivamentre spente?