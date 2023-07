Federica Pellegrini è incinta? età, Instagram, matrimonio, record, altezza, marito

Federica Pellegrini incinta? Questo è il gossip che sta impazzando sul web, dopo il matrimonio lo scorso anno con l’allenatore Matteo Giunta si sono susseguite voci e domande su una possibile gravidanza della Divina. Il settimanale Chi ha svelato la gravidanza in anteprima. Vediamo qui tutto sulla nuotatrice e scopriamo qualcosa in più sulla gravidanza.

Federica Pellegrini, chi è?

Federica Pellegrini è stata la più grande nuotatrice italiana, specialista nello stile libero e plurimedagliata. La sportiva nasce a Mirano, in provincia di Venezia, il 5 agosto 1988, sta per compiere 35 anni ed è del segno zodiacale del Leone.

Federica Pellegrini ha preso parte a ben cinque spedizioni olimpiche, la prima nel 2004 quando aveva soli 16 anni e ove ha conquistato la medaglia di argento nei 200 metri stile libero. Nel 2008 ai giochi olimpici di Pechino si è aggiudicata la medaglia d’oro, portando per la prima volta l’Italia sul gradino più alto del podio nella storia del nuoto femminile olimpico.

La sua carriera è stata ricca di successi non solo alle Olimpiadi, ma anche ai mondiali, ai giochi europei, in Coppa del mondo ed in tutte le manifestazioni acquatiche.

Nel 2009 Federica Pellegrini stabilisce il record del mondo nel 200 metri stile libero, tale record è rimasto imbattuto per ben 14 anni e solo ieri, il 26 luglio 2023, è stato battuto dall’australiana Mollie O’Callaghan. Da quanto accaduto la Divina ha preso spunto con un video divertente per annunciare la sua gravidanza, con la scritta sulla pancia “WE’LL TAKE IT BACK” che significa lo riprenderemo!

Federica Pellegrini, il marito ed il matrimonio

Federica Pellegrini si è sposata lo scorso anno a Venezia con Matteo Giunta, suo allenatore. La coppia sta insieme da molti anni, ma hanno tenuto per molti anni la loro relazione segreta per non intrecciare il lavoro con la vita privata pubblicamente.

Matteo Giunta nasce nel 1982, ha 41 anni ed è uno degli allenatori di nuoti più stimati sul campo del nuoto italiano.

La coppia formata dalla Divina e da Matteo Giunta ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express 10 dove si sono fatti molto apprezzare e si sono classificati secondi alle spalle degli italo-americani.