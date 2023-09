Ha fatto 6 al SuperEnalotto! ecco quanti soldi ha vinto

Poche cose sono più “italiane” dell’abitudine al gioco d’azzardo, anche se non tutti identificano con questa dicitura il Superenalotto che è considerato uno dei principali giochi che fanno ricorso ad estrazione di numeri a totalizzatore. L’estrazione del Superenalotto porta l’ambizione della vincita massima che corrisponde al famoso ” 6 ” che in tutti i casi permette di far vincere importi estremamente elevati.

L’idea deriva dal gioco del Lotto, una delle principali attività legate al concetto di estrazione dei numeri, che rimanda alla Tombola. L’idea di indovinare attraverso una definita estrazione, una combinazione o meglio una sequela di numeri basati su una scala dall’1 al 90 è da sempre un successo anche se il Superenalotto, che è stato concepito verso la metà degli anni 90, affonda le proprie radici anche nell’Enalotto, una forma ludica che trovava derivazione dal Totocalcio, un’altra attività estremamente popolare ancora oggi.

Attraverso vari cambi di regolamento, il Superenalotto si è progressivamente allontanato dall’Enalotto diventando qualcosa di definito, più semplice nel regolamento di base ma anche qualcosa che può tendenzialmente far concepire il raggiungimento della vincita massima, proprio il “6” divenuto anche culturalmente famoso, qualcosa di non così impossibile, attraverso vari sistemi e metodologie: statisticamente parlando infatti fare il 6 al Superenalotto corrisponde ad una delle eventualità legate alle lotterie ad estrazione tra le più complicate in senso assoluto, e ciò è anche testimoniato dai numeri: dal 1997 ad oggi poco meno di 130 vincitori del 6 sono stati registratim pur a fronte di numerose giocate attive ogni settimana su tutto il territorio nazionale (i concorso prevedono estrazioni 3 volte a settimana da oramai molto tempo) e la formulazione del Superenalotto prevede un aumento tramite accumulo, del montepremi ad ogni estrazione non vinta. Indovinare 6 numeri sui 90 disponibili è estremamente complicato, non a caso ogni 6 ottenuto da qualcuno, risulta essere un evento che immediatamente trova spazio sulla stampa nazionale e corrisponde sempre a vincite ingenti: il 2023 ha già portato più di qualche vincita decisamente rilevante dopo quasi due anni di assenza assoluta in quanto l’ultima vincita pre 2023 risale al 2021.

Il Superenalotto dal 1997 fa “sognare” gli italiani in numerose salse ed in varie metodologie, pur essendo la tipologia di gioco ad estrazione il cui “6” identifica una probabilità estremamente bassa di vincita. Questo ha portato a vincite assolutamente rilevanti.

Nel mese di febbraio 2023 è stato ottenuto il montepremi più alto della storia del Superenalotto ma anche quello più alto di qualsiasi forma di lotteria / gioco d’azzardo in Europa, oltre 371 milioni di euro sono stati ottenuti dopo per l’appunto quasi 2 anni dalla precedente vincita del Montepremi, quindi più del doppio della vincita in questione che corrispondeva a circa 156 milioni di euro. Stavolta per il premio così ingente è stato ottenuto non da una singola giocata ma da un sistema condiviso, che ha permesso a 90 giocatori in tutta Italia di ottenere l’importo così considerevole dilazionato in un quantitaivo di poco più di 4 milioni di euro per singolo giocatore che aveva aderito a questa specifica combinazione, poi rivelatasi vincente.

Attualmente il montepremi è radicato su cifre più basse ma sicuramente considerevoli, per la precisione 62.600.000 €.