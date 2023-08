News calciomercato: scambio Vlahovic Lukaku, ecco tutti i dettagli dell’affare

Il Calciomercato anche italiano è ufficialmente entrato nel vivo assoluto, con il proseguo di trattative solo velate poche settimane prima: il mese di agosto probabilmente porterà novità sul futuro dei centravanti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, destinati a cambiare rispettiva casacca in quello che sembra essere un accordo di scambio.

Le notizie in merito alla condizione di “esubero” da parte di Lukaku da parte del Chelsea erano ben conosciute fin da prima di questo inizio di mercato estivo, con l’attaccante che pareva essere in procinto di ritornare all’Inter a titolo definitivo, situazione che però è stata “peggiorata” a quanto pare dallo stesso calciatore che avrebbe rotto ogni trattativa e comunicazione con la dirigenza nerazzurra, anche e soprattutto a causa della “corte” della Juventus che per motivazioni differenti, da tempo non considera più Vlahovic incedibile.

Dusan Vlahovic, 23 anni e Romelu Lukaku, 30 anni, al centro di uno scambio di mercato

Il centravanti ex Fiorentina, pagato il corrispettivo di circa 80 milioni di euro, ha avuto una stagione negativa sotto quasi ogni punto di vista, a partire dai vari infortuni, fino ai problemi di origine tattica nel contesto dell’allenatore Max Allegri. Dopo aver percepito un’offerta da parte del Paris Saint Germain per il giovane attante serbo, le ultime ore hanno portato una ventata di novità da questo punto di vista con il Chelsea che nelle ultime ore are aver dimostrato grande interresse verso l’ex centravanti viola, anche per fornire a Pochettino un attaccante giovane adatto alla Premier League. In tal senso sta per profilarsi uno scambio vero e proprio che vedrebbe il club londinese sborsare una cifra superiore ai 30 milioni di euro più il cartellino di Romelu Lukaku come contropartita a colmare parzialmente il costo del serbo, che al netto della svalutazione date le prestazioni non eccellenti, è comunque molto giovane e viene comunqueee valutato diverse decine di milioni di euro.

La Juventus, che non ha impiegato Vlahovic durante la preparazione estiva finora portata avanti, alle prese con una fastidiosa pubalgia, però sembra intenzionata a non chiedere meno di 40 milioni di euro più ovviamente il cartellino del belga.

Lo scambio non sembra essere però gradito a molti tifosi Juventini, che al netto delle difficoltà palesate da Vlahovic non considerano Lukaku un calciatore in grado di sostituirlo tatticamente in modo valido essendo anche in un’età calcistica decisamente più matura, di contro però il trasferimento risulterebbe utile al Chelsea che ha messo Lukaku nella lista dei partenti da mesi, calciatore che sembra essere molto gradito al tecnico della Juventus Max Allegri.