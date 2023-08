Hotel Portofino: quante puntate sono? Anticipazioni, cast, trama, Rai

Hotel Portofino è una serie televisiva che viene trasmessa su Rai Uno. Questa sera, martedì 1 agosto, la serie torna in prima serata su Rai Uno con gli ultimi episodi della prima stagione. Della serie è stata realizzata anche una seconda stagione, che però non è ancora noto se verrà o meno mandata in onda dalla Rai.

Hotel Portofino: trama

Hotel Portofino è una serie che è ambientata nell’Italia degli anni Venti alla vigilia della presa di potere da parte del regime fascista. La serie è ambientata in Liguria, ma in realtà la location in cui è stata girata è stata principalmente la Croazia. La prima stagione di Hotel Portofino è composta da sei episodi, e dati i bassi ascolti della prima puntata, questa sera in prima serata su Rai Uno verranno mandati in onda tutti i quattro episodi restanti.

Hotel Portofino racconta la storia di Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale britannico, che decide negli anni Venti di trasferirsi in Italia per aprire un hotel in perfetto stile british. Con lei si trasferisce in Italia anche il marito Lord Cecil Ainsworth che appartiene ad una famiglia nobile, ma non più ricca e potente come negli anni addietro.

Anticipazioni martedì 1 agosto

Le anticipazioni di Hotel Portofino di questa sera ci indicano come Bella inizi a capire della violenza del partito fascista. Al contempo il marito è sempre alla ricerca di soldi per coprire i numerosi debiti e così spinge il figlio a sposare una ragazza molto ricca, ma non capisce i sentimenti del giovane.

Bella è costretta ad affrontare sempre più problemi, Vincenzo Danioni a capo del partito, minaccia di far chiudere l’hotel adducendo come motivazione le scarse condizioni igieniche. Inoltre un prezioso dipinto sparisce dall’hotel.

La polizia inizia così ad indagare sulla scomparsa di questo quadro e così sia gli ospiti che gli inservienti dell’Hotel Portofino rientrano tra i sospettati. L’indagine continua…