Calciomercato Lukaku: ecco le nuove dichiarazioni su Instagram

E’ ancora nel suo pieno svolgimento la situazione in merito al trasferimento di Romelu Lukaku, inizialmente quasi certo del suo ritorno all’Inter, condizione che però ha portato a diversi eventi che hanno reso il futuro del belga ancora da definire, anche per le recenti dichiarazioni su Instagram.

Romelu Lukaku costituisce per molti in questo periodo l’esempio più negativo, dal punto di vista del tifoso, che sempre più spesso deve fare i conti con gli atteggiamenti incoerenti dei calciatori, molto spesso protagonisti di legami non corrisposti poi dagli eventi.

Il calciatore belga infatti in poche settimane è passato dal probabilissimo ritorno in casacca nerazzurra, dove era già tornato, in prestito dal Chelsea (società che detiene ancora il suo cartellino), la scorsa stagione, fino ad essere sostanzialmente “ripudiato” per i diversi flirt da parte sua nei confronti di società che egli stesso aveva apostrofato come “rivali” e considerate quindi come mete impossibili per il proprio futuro.

Secondo indiscrezioni oramai confermate da tutte le principali fonti, nel bel mezzo della trattativa con l’Inter, disposta a trattare per il nuovo trasferimento a titolo definitivo in nerazzurro, l’attaccante avrebbe “chiuso i ponti” sia con quest’ultima ma anche con diversi dei suoi esponenti, avendo preferito la “corte” della Juventus che è alla ricerca di un attaccante dalle sue caratteristiche, anche se il club bianconero deve prima trovare una sistemazione al proprio centravanti in “odore” di partenza, ossia Dusan Vlahovic.

Da parte nerazzurra ovviamente il tutto è stato percepito in maniera quantomeno negativa, ma anche i tifosi della Juventus non hanno espresso generale apprezzamento, per una trattativa che almeno per il momento stenta a decollare: la Juventus ha manifestato interesse ma difficilmente “chiuderà” nelle prossime giornate, nel frattempo si è fatto vivo anche il club arabo Al Hilal che ha offerto una importante cifra al Chelsea, club che non considera il calciatore come parte integrante dei piani di Pochettino, nuovo tecnico dei blues.

Il calciatore si trova attualmente il Olanda, dove si sta allenando con la squadra riserve del Chelsea, che nel frattempo è partito per una tournee estiva in America, e finora non ha parlato, almeno direttamente, infatti ha lasciato più di qualche messaggio criptico sui social: su Instagram aveva postato una storia contenente “quando l’odio non funziona cominciano a dire bugie”.

Pochi giorni dopo il belga ha rincarato la dose pubblicando parte di un testo di una canzone che stava ascoltando in auto, citando “Trust Nobody”, ossia “Non fidarti di nessuno”, anche stavolta sicuri riferimenti a qualcuno in particolare.

Il messaggio social di Lukaku, poi rimosso

La situazione Lukaku è quindi in una fase di stallo anche “mediatico”, diverse fonti riportano come la volontà del giocatore sarebbe quello di approdare alla Juventus, essendo oramai completamente chiuse le strade che avrebbero potuto portarlo nuovamente in nerazzurro.