Monete rare: 10 lire con la spiga, il loro valore è arrivato alle stelle – Ecco quanto valgono

Monete rare: 10 lire con la spiga, il valore di alcune monete è arrivato alle stelle e possono valere una vera e propria fortuna. Le 10 lire sono una monete che ha fatto la storia e ci sono alcune il cui valore può superare i 20 mila euro.

I collezionisti di monete sono sempre alla ricerca di monete rare e pezzi unici e ci sono alcune monete che sono tanto rare quanto preziose. Scopriamo qui qualcosa in più sulle 10 lire con la spiga, il cui valore è arrivato alle stelle.

10 lire con la spiga che valgono un patrimonio – Quali sono?

Le 10 lire con la spiga sono forse le monete più ricordate dagli italiani e quelle che hanno letteralmente fatto la storia dell’Italia. Tali monete sono state in circolo nel nostro bel paese per moltissimi anni e precisamente dal 1951 fino al 1999.

Le 10 lire con la spiga hanno sul lato anteriore un aratro, mentre dall’altro lato è raffigurato il disegno di due spighe. Ci sono certamente monete che gli appassionati numismatica ed i collezionisti hanno cercato di aggiudicarsi con cifre da capogiro come la 10 lire Olivo, la 10 lire Biga e quelle raffiguranti Vittorio Emanuele II.

La 10 lire con la spiga è stata coniata in quantità molto maggiori rispetto alle altre ed è rimasta in circolazione fino a quando non è uscita di scena la lira per far posto all’euro.

Le 10 lire con la spiga coniate tra il 1951 ed il 1952 hanno un valore di circa 30 euro; quelle dal 1953 al 1954 hanno invece un valore di 25 euro. Invece quelle realizzate nel 1954 hanno un valore di circa 110/120 euro, perché prodotte in piccole quantità.

Ci sono però alcune 10 lire con la spiga che riportano degli errori di conio e che quindi hanno un valore molto alto. Nel 1998 sono state coniate alcune con delle spighe più grandi e valgono circa 10 euro.