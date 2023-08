Allegri OUT: ecco il possibile sostituto per la panchina della Juventus

Massimiliano Allegri si appresta ad iniziare la stagione calcistica 2023/24 nuovamente sull panchina della Juventus, cosa che ha rappresentato fonte di disappunto in diverse forme di tifosi. Allegri Out, ossia la richiesta ma anche auspicio da parte di molti di sollevare dall’incarico il tecnico livornese ha rappresentato un trend, ma al netto delle ipotesi chi potrebbe sostituire Allegri alla Juventus?

Massimiliano Allegri è stato uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus, in particolare durante il “primo ciclo” durato dal 2014 al 2019, ha vinto ben 5 scudetti, 4 Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, oltre ad ottenere due finali Champions contro Real Madrid e Barcellona.

Dopo la non riconferma da parte della società bianconera, allora capitanata da Andrea Agnelli, la Juventus ha attraversato una fase di transizione di tipo progettuale ed allenatori che non hanno mai realmente convinto il “sella” alla panchina della Juventus, fino al 2019, quando inaspettatamente per alcuni Massimiliano Allegri è stato nuovamente scelto per la panchina dalla Juventus con la speranza di ritornare ai “vecchi fasti” di un tempo, che però non si sono ancora palesati, con disappunto di molti tifosi che hanno inquadrato nella figura del tecnico una insoddisfacente gestione degli uomini ma anche negli schemi.

Molti alla fine della scorsa stagione, decisamente negativa per la Juventus anche per le beghe processuali che hanno di fatto “tolto” la partecipazione alla Champions con la penalizzazione, e con la necessità di un cambio di rotta a partire dalla società che è stata rivoluzionata. In questo ambito la figura di Allegri, che mantiene comunque un contratto fino al 2025, è stata più volte messa in discussione anche per l’importante esborso in fatto di stipendio, non corrisposto da risultati effettivi.

Massimilliano Allegri, allenatore della Juventus

Tuttavia, anche per le difficoltà legate proprio allo stipendio l’attuale dirigenza ha deciso di confermare il tecnico toscano, tuttavia per molti questa annata potrebbe costituire l’ultima chance sulla panchina bianconera: molti hanno già ipotizzato un nome in vista della prossima stagione, ma che potrebbe anche essere anticipato in caso di campionato 2023/24 sotto le aspettative.

Il nome principale nonchè quello più probabile resta quello di Igor Tudor, con all’attivo una ottima esperienza sulla panchina del Verona ed una più recente sulla panchina del Marsiglia, in Ligue 1: il nome di Tudor, che da calciatore ha disputato molte stagioni proprio con la Juventus, è stato ancora più caldeggiato da quando l’allenatore croato ha annunciato l’addio al Marsiglia alcuni mesi fa, segnale che per molti lo hanno confermato come possibile nuovo allenatore della Juventus.

Altro nome vagliato dalla dirigenza è quello di Thiago Motta, tecnico del Bologna, che però è fresco di rinnovo con la società felsinea.