Non mangiare melone e prosciutto crudo: ecco cosa causa al tuo intestino. In estate si è soliti accostare il melone al prosciutto crudo come alimento, che sia servito con antipasto o come secondo piatto, è un accostamento molto diffuse sulle tavole degli italiani.

In estate si preferisce consumare alimenti freschi e che richiedano una cottura molto breve o che si consumino così come sono senza accendere i fornelli. Tra gli abbinamenti più diffusi, come abbiamo appena visto, c’è certamente quello di melone e prosciutto crudo, ma questo non significa che sia un abbinamento salutare o senza effetti sul nostro intestino.

Melone e prosciutto crudo, cosa causa all’intestino?

Secondo i più esperti l’accostamento l’alimentare tra melone e prosciutto crudo andrebbe consumato con cautela e senza farne abuso per più ragioni. Una delle ragioni principali risiede nella quantità di sodio e potassio che risulta essere squilibrata in quanto l’alta quantità di potassio contenuta nel melone vede annullati i suoi benefici a causa della forte salinità del prosciutto crudo.

Una delle prime motivazioni dunque per evitare questo accostamento alimentare sta proprio in questo squilibrio di nutrienti. Questa disarmonia ha un grande impatto sul nostro organismo in quanto contribuisce a formare gli inestetismi che tanto cerchiamo di evitare come la cellulite, la sensazione di gonfiore e le borse sotto gli occhi.

Al di la di questi effetti che sono per lo più visivi, il non bilanciamento tra potassio e sodio determina una mancanza di assimilazione dei sali minerali per il nostro organismo, dei sali di cui ha bisogno.

Inoltre il melone è un cibo da consumare con moderazione ed in alcuni casi evitare perché può acuire alcune problematiche intestinali come per chi soffre di colite, colon irritabile ed similari. Il melone fa parte dei cibi che fermentano e per tale ragione per chi soffre della sindrome dell’intestino irritabile non è un alimento amico.