Moneta da 20 lire con il rametto di quercia: ecco quanto vale questo tesoro

Le 20 lire con il ramo di quercia sono tra le monete che hanno più valore in assoluto. Le monete in generale sono oggetto di collezione da parte di molti. Ci sono molti collezionisti che sarebbero disposti a spendere una vera e propria fortuna per aggiudicarsi quelle più rare che danno pregio alla loro collezione.

Le lire sono state per moltissimi anni la valuta del nostro Paese ed hanno fatto la nostra storia, sono inoltre il segno distintivo dell’Italia. La moneta da 20 lire ha fatto la storia del nostro Paese ed è stata coniata per la prima volta nel 1861 a Torino.

Sono state coniate nel corso degli anni moltissime varianti di 20 lire e molte sono oggetto di ricerca da parte dei collezionisti.

La 20 lire Quercia

La 2o lire Quercia è quella che ha un ramoscello di quercia con quattro foglie ed una ghianda. Dall’altra parte è invece rappresentata una testa di donna ornata con delle spighe, con il volto rivolto verso sinistra. Il contorno è fatto dalla scritta REPVUBBLICA ITALIANA. Esistono comunque diverse varianti di questa moneta.

Il valore della 20 lire con il ramoscello di quercia è veramente enorme e dipende dai diversi esemplari. Esistono due monete di prova che infatti hanno impresso la lettera P sopra e non sono vendibili in quanto conservate presso il Museo della Zecca.

Le 20 lire più rare sono state coniate tra il 1968 ed 1970 dove al posto della lettera P è impressa la lettera R.

Esiste una 20 lire con il ramo di quercia che è in vendita su Ebay a 100 mila euro. Tale monete rappresenta un errore di conio e questo fa si che il suo valore schizzi alle stelle. Questa moneta fa parte di una collezione privata ed è un pezzo unico, pertanto il suo valore è così alto.

Ovviamente le monete che presentano delle caratteristiche uniche ottengono un valore molto più grande e possono farti diventare ricco.

Altre monete dal grande valore

Ci sono numerose monete che hanno un valore davvero importante. Ad esempio la 200 lire con Maria Montessori del 1980 ha acquisito un grande valore. Tale monete ha acquisuto questo valore in prospettiva anche del tema della valorizzazione del ruolo della donna in società .

Alcuni esemplari di questa moneta da 200 lire possono valere fino a 500 euro, ovviamente il valore dipende dalla tiratura. Migliore è lo stato di conservazione e più alto sarà il valore