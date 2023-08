Surebet: cosa sono e come è possibile guadagnare in modo costante

Il concetto di scommessa, soprattutto se in ambito sportivo fa collimare la passione per lo sport ed il “brivido” della scommessa, anche se per molti è una semplice attività ludica, per altri è divenuto qualcosa di molto più serio. Ed esistono metodi che conferiscono una sempre differente probabilità di vincita: le Surebet costituiscono una delle forme di metodologie che conferiscono il 100 % di probabilità di vittoria.

Ma come funzionano? Il nome tradisce rapidamente questo funzionamento, in quanto significa “scommessa sicura”, essendo il tutto improntato sul concetto di puntare sullo scarto della differenza tra le quote dei bookmakers in relazione ad uno specifico evento. Investendo e dividendo in modo preciso su uno più eventi sportivi, come possono essere le partite di calcio, il tutto sfruttando la semplice matematica e soprattutto la differenza di quote dei vari bookmakers, che com’è noto in corrispondenza dell’inizio degli eventi sportivi tendono ad allineare le quote tra di loro, quindi chi intende puntare sulle Surebet deve tenere conto che è meglio farlo almeno diverse ore prima.

In sostanza il capitale da investire va suddiviso nei vari risultati possibili, come 1, X o 2, ossia vittoria squadra di casa, pareggio o vittoria squadra in trasferta, optando una parte maggiore sulla quota inferiore e una più piccola sulla quota maggiore. In ogni caso quindi, investendo un capitale intero sull’intera tipologia di risultati in ogni caso sarà possibile ottenere un guadagno, in modo particolare è una buona idea puntare su bookmakers differenti, che magari considerano meno probabile un risultato rispetto ad un altro.

Il concetto di Surebet è conosciuto, ed applicabile in praticamente ogni forma di scommessa sportiva

Ipotizzando per semplicità la volontà di investire 300 euro su un evento sportivo di calcio, puntando 100 euro sull’1, 100 sulla X e 100 sul 2, ricordando sempre di scegliere e di aggiornarsi costantemente su chi offre quote più alte, in questo modo il guadagno, seppur ridotto in relazione all’investimento iniziale, sarà comunque garantito, indifferentemente da ciò che abbiamo giocato.

Esistono vari portali che permettono di suddividere in pochi istanti un budget a scelta in modo equo attraverso le quote, condizione che può diventare fruttuosa ma che applicata in modo da generare un guadagno costante necessita di puntate costanti su molti risultati e continui reinvestimenti: condizione che può assolutamente e statisticamente portare un guadagno costante e progressivo viene mantenuta la divisione equa tra le quote.

Per rendere il tutto sufficentemente proficuo fin dal principio, è opportuno come accennato verificare quali sono i bookmakers con le quote che ci interessano più alte, oltre ad essere muniti di un budget sufficiente.