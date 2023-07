Mirko e Perla sono tornati insieme? Ecco le dichiarazioni shock del padre di Mirko

Mirko e Perla sono stati tra i protagonisti indiscussi di questa ultima edizione di Temptation Island e la scorsa settimana i due alla fine hanno deciso di lasciare il programma da separati. Il loro viaggio nei sentimenti li ha allontanati e dopo cinque anni di amore la loro storia è finita.

Questa sera, lunedì 31 luglio, va in onda in prima serata su Canale Cinque l’ultima puntata del reality più amato e seguito dell’estate. In questa puntata vedremo anche il dopo un mese e quindi scopriremo se i due hanno scelto di proseguire da separati o se sono tornati insieme.

Mirko e Perla cosa è successo

Mirko e Perla sono stati grandi protagonisti di questa edizione di Temptation Island. Alla fine del loro viaggio nei sentimenti i due hanno scelto di uscire da separati ed entrambi hanno scelto di uscire con i rispettivi tentatori.

Mirko è uscito con la single Greta e pare che i due si stiano frequentando al di fuori, mentre Perla è uscita con il tentatore Igor. Entrambi i fidanzati hanno dunque scelto di lasciare i rispettivi villaggi con i single con cui si sono più rapportati.

Mirko e Perla si sono lasciati o stanno insieme?

Mirko e Perla ora sono al centro del chiacchiericcio per via del loro percorso. Varie indiscrezioni pare che ci indichino la strada che i due non stanno più insieme. Sembrerebbe che il padre di Mirko abbia smesso di seguire Perla sui social e questo sembra essere un segnale di una definitiva rottura tra i due.

Fino a soli pochi mesi fa Mirko e Perla stavano valutando l’idea di sposarsi o meglio il ragazzo aveva pensato di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Ora però pare che i due abbiano preso strade separate e gli ultimi eventi sembrano confermare la strada presa al falò finale.

Inoltre pare che il giovane rietino stia frequentando la single Greta Rossetti.

LEGGI ANCHE -> Chi è Greta Rossetti, la single con cui è uscita Mirko?