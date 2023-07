Francesca e Manuel Temptation Island falò di confronto – la sconvolgente verità

Francesca e Manuel Temptation Island falò di confronto anticipato. Nella puntata di questa sera, lunedì 24 luglio, la giovane fidanzata dopo aver visto un video del fidanzato Manuel ha deciso di chiedere un falò di confronto al suo fidanzato. Vediamo qui cosa è successo.

Francesca e Manuel il falò

Francesca dopo aver visto nel pinnettu un video del suo fidanzato Manuel ha deciso di chiedere il falò di confronto. La giovane donna è rimasta molto male dopo aver visto un video del suo fidanzato in cui parlava di lei, dicendo che fondamentalmente Francesca gli è indifferente.

“Sono contenta da una parte che si stia aprendo e non stia male. Certo, mi dà fastidio pensare che quel porto sicuro non ci sia più. Però devo essere forte a fare quello che faccio, senza rimangiarmelo mai più. Ad oggi sono convinta di quello che voglio, ed ad oggi voglio la mia libertà“.

Francesca a queste parole ha reagito molto male ed ha richiesto il falò di confronto di confronto immediato. Il suo fidanzato ha accettato e per la coppia è arrivata la resa dei conti.

Il falò: Manuel e Francesca sono usciti insieme?

Il falò di confronto tra i due è iniziato in una maniera molto forte. Francesca appare molto dura e decisa ed ha detto al suo fidanzato tutto ciò che pensava. Ha fatto notare a Manuel tutte le sofferenze che le ha arrecato, ha parlato dei tradimenti continui e delle mancanze di rispetto. La giovane tra l’altro ha anche fatto mea culpa dicendo che è stata anche lei a concedere troppo ad un uomo troppo egoista.

I due fidanzati hanno preso strade diverse ed il loro viaggio nei sentimenti finisce con la loro separazione. L’amore tra Francesca e Manuel è giunto al capolinea e soprattutto il fidanzato si è mostrato sollevato e più leggero per via della fine della loro storia. Francesca e Manuel si sono poi lasciati andare ad un pianto per via del bene che si vogliono.