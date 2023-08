Franco Battiato: causa morte, moglie, malattia, canzoni, figli – Quello che non immagini su di lui

Franco Battiato è stato un cantautore, compositore, scrittore, regista, pittore e politico italiano di grandissimo successo. Questa sera, giovedì 3 agosto, in prima serata su Rai Tre va in onda uno speciale a lui dedicato. Scopriamo qui tutto su di lui. Franco Battiato le cause della morte, la moglie, i figli e le canzoni.

Franco Battiato chi è?

Franco Battiato nasce a Ionia, in Sicilia, il23 marzo 1945 ed è morto il 18 maggio 2021 all’età di 76 anni. Lui è certamente da inserire nella classifica degli artisti più influenti in Italia negli ultimi 50 anni, la sua musica ha fatto la storia della musica italiana. L’artista ha nel corso della sua carriera approfondito diversi stili musicali, dapprima la musica leggera, poi negli anni Sessanta ha approfondito il rock progressivo e la musica d’avanguardia.

Franco Battiato nel corso della sua carriera ha ottenuto moltissimi riconoscimenti sia dal pubblico che dalla critica.

Dopo gli studi liceali Franco Battiato si trasferisce prima a Roma e poi a Milano per seguire la sua passione per la musica. Inizia facendo parte del Cabaret 64 con altri volti noti del mondo dello spettacolo. Poi nel corso degli anni si dedica alla musica totalmente.

Tra le sue canzoni più amate troviamo:

La Cura

Centro di gravità permanente

Voglio vederti danzare

Bandera Blanca

Tutto l’universo obbedisce all’amore

Aria di neve

La canzone dell’amore perduto

Come è morto Franco Battiato?

Franco Battiato è morto il 18 maggio 2021 all’età di 76 anni. La famiglia ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del cantautore. All’artista nel 2017 è stato diagnosticato un mieloma multiplo e la diagnosi è arrivata dopo una caduta sul palco che gli ha procurato la rottura di femore e bacino. Con questa caduta il cantautore si è ritirato dalle scene musicali ed ha poi iniziato le cure per la malattia di cui soffriva.



La vita privata del cantautore

Franco Battiato è sempre stato molto riservato e della sua vita privata pertanto non conosciamo molto. Sappiamo però che il cantautore non si è mai voluto sposare e non ha voluto figli, dunque non ha mai costruito una sua famiglia per sua scelta.