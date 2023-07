L’Amica Geniale replica 22 luglio – anticipazioni

L’Amica Geniale replica del 22 luglio: la puntata della famosa ed amata serie tv va in onda questa sera, sabato 22 luglio, in prima serata su Rai Tre. La nota serie basata sui libri di Elena Ferrante torna in televisione grazie alle repliche mandata in onda su Rai Tre. Quest’estate vengono mandate in onda le prime tre stagione, mentre per il prossimo autunno è attesissima la quarta ed inedita stagione.

Nella serata del 22 luglio in prima serata su Rai Tre vengono mandati in onda gli episodi cinque e sei della seconda stagione, intitolati rispettivamente Tradimento e Rabbia. Vediamo le anticipazioni.

Anticipazioni dell’episodio 5

Tradimento è il titolo dell’episodio numero cinque, vediamo cosa accade. A Ischia Lila si lascia catturare dal fascino di Nino, suscitando però le gelosia di Elena che aveva nascosto all’amica il suo interesse per il giovane. Quest’ultimo decide di lasciare Nadia e manda una lettera a Lila per informarla della sua scelta. La ragazza man mano abbandona tutte le sue remore, ed essendo sempre più attratta dall’uomo decide di passeggiare mano nella mano con lui, ciò attira l’attenzione di Michele Solara e Gigliola arrivati a Ischia per una breve visita.

Per non far sapere nulla alla madre Lila organizza un piano, dove dice di essere stata invitata alla festa della maestra Oliviero e che per tale ragione rincaserà tardi. La sua intenzione è quella di passare la notte con Nino.

Elena sarà da sola alla festa e lì incontra la famiglia Sarratore e dopo aver cenato con loro si ritira sulla spiaggia. Qui la giovane decide di avere un rapporto intimo con Donato Sarratore ma gli precisa che dopo non vuole avere più nulla a che fare con lui.

Anticipazioni episodio 6

La Rabbia è il titolo dell’episodio numero 6, vediamo la trama. Le due giovani amiche fanno rientro a Napoli e si distaccano. Elena nutre risentimento nei confronti di Lila a causa di Nino. Elena scopre da Pinuccia che Lila ha iniziato a lavorare in una calzoleria. Durante la festa di Sant’Antonio Elena nota che Carmela sta urlando dal balcone ed accorrono in molti e trovano Giuseppina impiccata. La giovane decide dinanzi a questa scena molto forte di dedicarsi agli studi per liberarsi da quella realtà. Consegue il diploma con il massimo dei voti ed una docente le suggerisce di tentare l’ammissione alla Scuola Normale di Pisa.

Lila lascia Stefano e lo minaccia con un coltello, poi prende le sue cose, i suoi risparmi e va via di casa. Lila e Nino vanno a vivere insieme, poi si diffonde la notizia della gravidanza della giovane che dice a Stefano che il figlio non è il suo.