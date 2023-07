Chi è Valentina Cernoia, centrocampista della Nazionale? Età, stipendio, Instagram, Milan, fidanzata

Colonna portante della Nazionale allenata da Michela Bertolini, Valentina Cernoia è stata regolarmente convocata dalla CT in vista dell’oramai imminente inizio di Mondiale Femminile 2023, dove le Azzurre promettono di dar “battaglia”.

Valentina Cernoia, di di ruolo centrocampista polivalente (agisce prevalentemente sulla parte esterna del campo, sia a sinistra che a destra), oggi ha 32 anni essendo nata il 22 giugno 1991 a Manerbio in provincia di Brescia. Mancina naturale di piede, gode di una ottima progressione ed ha caratteristiche da centrocampista moderno, elemento di spicco del proprio club e della Nazionale, della quale fa stabilmente parte della rosa dal 2013.

Come molte coetanee, Valentina ha scelto il calcio fin dalla tenerissima età, dagli 8 anni entra a far parte della formazione “mista” dell’A. C. Quinzanese destreggiandosi in formazioni analoghe per alcuni anni fino al 2002 quando entra a far parate della squadra femminile del Manerbio Virtus, con la quale resterà per diversi anni fino ad approdare al Brescia, nel 2008 all’epoca militante in A2 dove provvedere ad affinare la propria tecnica fino a diventare una calciatrice decisamente sopra la media.

E’ proprio con la casacca delle Rondinelle che Valentina Cernoia trova continuità, prestazioni ma anche trofei: promozione in Serie A, 2 scudetti, 3 coppe Italia ma anche 2 supercoppe, un sodalizio fortunato con oltre 200 presenze che sarà interrotto solo nel 2017 quando la centrocampista bresciana passa tra le fila della rinata Juventus rappresentativa femminile.

Valentina Cernoia, a lungo militante con la casacca della Juventus e Brescia

La Juventus appena riformata ai tempi è riuscita a superare la concorrenza di società maggiormente presenti nell’ambito del calcio femminile, ma l’invesitmento ha ripagato ampiamene la spesa:

In bianconero la parentesi con più successi in assoluto, dopo aver smaltito un grave infortunio al ginocchio nel 2017, fatto di 11 trofei conquistati, 142 presenze totali e 30 reti. Poche settimane fa la centrocampista ha ufficialmente lasciato la Juventus per approdare con il Milan, disposto a pagare un indennizzo non cospicuo dato il valore della calciatrice.

Sodalizio fortunato anche con le Azzurre, iniziato sotto la gestione di Antonio Cabrini, è una delle probabilissime titolari in vista dell’impegno mondiale.

Valentina vive a Torino, è molto seguita sui social media, si sa poco della sua vita privata che tiene generalmente molto “Nascosta” eccezion fatta per alcuni post. Non si sa se sia effettivamente fidanzata oppure no.

Non si sa lo stipendio preciso della centrocampista che però dal 2022 può essere più alto dei 30 mila euro primariamente costituiti come limite.