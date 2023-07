Temptation Island falò di confronto per Perla – Non immaginate cosa è accaduto

Temptation Island falò di confronto anticipato anche nella quinta puntata? Pare che nella puntata che andrà in onda in prima serata su Canale Cinque lunedì 24 luglio, Perla chieda il falò di confronto anticipato al fidanzato Mirko.

Abbiamo lasciato nella scorsa puntata la giovane fidanzata nello sconforto e immersa nelle lacrime per via dell’avvicinamento tra il suo fidanzato Mirko e la single Greta. Perla ha un altro video da vedere, ma non ce l’ha fatta a vederlo al falò per cui lo vedrà con le sue compagne nel pinnettu. Nel video potrebbe vedere un avvicinamento inequivocabile tra Mirko e Greta ed addirittura un bacio.

Perla chiede il falò di confronto a Mirko?

Perla è una delle fidanzate di questa edizione di Temptation Island, lei ed il suo fidanzato Mirko stanno insieme da cinque anni e sono arrivati ad un passo dalla proposta di matrimonio, ma questo viaggio nei sentimenti sta facendo scoprire loro cose che non immaginavano nemmeno lontanamente.

La puntata che andrà in onda lunedì 24 luglio sarà densa di contenuti e carica di emozioni. La coppia formata da Perla e Mirko è arrivata proprio ad i ferri corti. Entrambi i fidanzati nei rispettivi villaggi hanno trovato dei single cui si sono legati: Mirko si è molto avvicinato alla tentatrice Greta, mentre Perla si è avvicinata al single Igor.

Dopo aver visto nel pinnettu il tanto chiacchiero video la giovane commenta con un secco “Che nausea!”. Sarà lei a chiedere a Temptation Island il falò di confronto anticipato?