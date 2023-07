La ragazza e l’ufficiale quando finisce? Dopo il finale c’è la seconda stagione?

La ragazza e l’ufficiale è una serie televisiva turca di grande successo che in queste sere estive sta appassionando una grandissima fetta di pubblico. La serie va in onda il venerdì in prima serata su Canale Cinque a partire dal 9 giugno e questa sera, venerdì 28 luglio, va in onda un’altra puntata e pare che l’ultima puntata andrà in onda l’8 settembre.

Quando finisce La ragazza e l’ufficiale?

La ragazza è l’ufficiale è una serie televisiva turca di grandissimo successo che va in onda tutti i venerdì in prima serata su Canale Cinque. La serie è ispirata ad una storia vera e sta appassionando milioni di telespettatori.

Le puntate della fortunata serie turca sono 21, ma in Italia da ogni episodio è ricavato un doppio episodio pertanto sono suddivise in 42 episodi ed ogni venerdì vanno in onda tre episodi dei 42.

La ragazza e l’ufficiale – la trama

La ragazza è l’ufficiale vede come protagonisti Seyit e Sura ed il loro grande amore che li vede attraversare e provare a superare peripezie ed ostacoli. La storia è ambientata nell’ultimo periodo della Russia zarista.

La trama è incentrata sull’amore tra l’ufficiale Seyit e la russa Sura, figlia di una nobile famiglia russa. La vita di entrambi con questo incontro cambia radicalmente e si troveranno a superare tantissimi ostacoli per cercare di mantenere il loro amore.

Innanzitutto per la famiglia dell’ufficiale turco, il giovane deve sposare una donna turca e per tale ragione non è disposta ad accettare la storia d’amore con la ragazza russa. Inoltre altro nemico del loro amore è Petro, amico fraterno di Seyit, che essendo segretamente innamorato della nobile russa cerca in tutti i modi di ostacolare il loro amore.

Le vicende e la trama narrativa tengono ogni settimana milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo, pronti a scoprire quale sarà il prossimo ostacolo del loro amore. Riusciranno i due a coronare il loro sogno d’amore?