La Ragazza e l’ufficiale: puntata 28 luglio – anticipazioni, accade l’impensabile

La ragazza e l’ufficiale puntata 28 luglio, le anticipazioni ed il cast. La serie tv dell’estate di Canale Cinque sta ottenendo un ottimo risultato in termini di ascolti, la storia di Seyit e Sura sta appassionando milioni di telespettatori.

Inizialmente la messa in onda dell’ultima puntata era prevista per venerdì 21 luglio, ma visto il grande interesse del pubblico Mediaset ha deciso di ridurre la durata degli episodi per ricavarne un’altra prima serata.

Dove eravamo rimasti?

Dopo una giornata, lunga e tormentata, in cui Sura e Seyit sono stati alla ricerca di informazioni sulla famiglia della giovane russa, i due fanno ritorno in hotel. Nel penultimo episodio, invece, Sura affronta Petro e gli dice che non ha più voglia di ascoltare tutte le sue insinuazioni su Seyit. Intanto la donna è preoccupata perché ha visto il suo amato in casa della baronessa.

Nell’ultimo episodio Seyit chiede a Sura di sposarlo che felice accetta la proposta. La coppia si reca al consolato per ottenere il nullaosta per il matrimonio, ma nel mentre accade l’impensabile e la situazione si complica.

Anticipazioni 28 luglio

È tutto pronto per le nozze tra Seyit e Sura, ma quello che doveva essere il giorno più bello della loro vita si trasforma in un vero e proprio incubo. Inoltre il giovane ufficiale cade nel tranello di Petro e viene imbarcato su una nave diretta in Russia e sembra non avere più alcuna via di scampo. Sura nel frattempo ricomincia da capo una nuova vita, con la consapevolezza che non sarà mai più felice senza il suo amato Seyit.

Il finale di questa serie sembra dunque essere tagico, quello che si aspettavano i telespettatori pare non accadrà mai. Il matrimonio tra i due innamorati non verrà celebrato e così il sogno d’amore dei nostri protagonisti non vede la realizzazione.

La storia de La ragazza e l’ufficiale è ispirata e tratta da una storia ed è stata così avvincente da tenere incollati al teleschermo ogni settimana milioni di telespettatori.