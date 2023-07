Cuadrado all’Inter: incredibile, ecco il numero maglia che ha voluto

Juan Cuadrado da qualche giorno è divenuto ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter, scatenando le proteste di molti supporters nerazzurri prevalentemente per diversi atteggiamenti mostrati nelle precedenti stagioni, vissute tra l’altro con la casacca dei rivali della Juventus. Anche il numero di maglia di Cuadrado è divenuto un piccolo tema per i tifosi.

In un calcio moderno sempre meno orientato al senso di appartenenza, condizione che ha portato l’addio nella maggior parte dei casi al concetto di “bandiera”, il trasferimento dalla Juventus all’Inter di un calciatore divisivo come il colombiano, pur avendo indubbiamente senso dal punto di vista tattico e societario (è un elemento duttile ed arriva in nerazzurro a parametro zero), non è stato gradito dai tifosi dell’Inter, che molto probabilmente solo con il duro lavoro e le prestazioni riuscirà a far dimenticare il pur importantissimo passato con i bianconeri, con il quale ha conquistato svariati trofei nazionali.

Al giorno d’oggi i tifosi di qualunque squadra sono anche maggiormente curiosi in merito ai dettagli come possono essere i numeri di maglia, in particolare quando un calciatore sulla carta non particolarmente gradito dai nuovi tifosi, decide di indossare numeri “pesanti”: i numeri di maglia dell’Inter non sono ancora stati ufficializzati ma come spesso accade quasi sempre i calciatori sono soliti utilizzare quelli che tradizionalmente hanno scelto negli ultimi anni, se disponibili, Cuadrado nelle annate alla Juventus ha indossato sempre l’11 nelle ultime stagioni, ma anche il 16 ed il 7.

Juan Cuadrado durante la presentazione ufficiale dell’Inter, dopo 8 anni alla Juventus

Nella prima uscita amichevole contro la Pergolettese, sfida che ha visto in nerazzurri imporsi per 10 a 0 c’è stato anche l’esordio stagionale di Juan Cuadrado con la nuova casacca, in questo caso ha vestito la numero 17, che era effettivamente “vacante” da qualche anno: l’ultimo calciatore che ha scelto il numero 17 è stato Yann Karamoh nella stagione 2017/2018, una vera e propria meteora dello scorso decennio, un ex giovane dalle grandi speranze che però ha faticato ad imporsi in nerazzurro.

Qualora la scelta venisse confermata il numero potrebbe indicare una volontà di non impegnarsi ed acquisire una numerazione “umile” ma allo stesso modo il 17 non è propriamente segno di fortuna secondo la superstizione. Bisognerà attendere la numerazione ufficiale che l’Inter, così come ogni altra squadra professionistica, dirama attraverso un comunicato ufficiale, ma diversi portali specializzati già considerano il numero 17 sulle spalle del colombiano come qualcosa di semi ufficiale.