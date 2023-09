Incredibile, ecco quanto vinci se fai 6 al SuperEnalotto

Il gioco d’azzardo non è interpretabile nella definizione da “attrattive ludiche da casinò”, ma nella categoria rientrano ogni tipologia di scommessa o lotteria, anche il Superenalotto, gioco di concenzione moderna che fa ricorso alle tipiche dinamiche del Lotto, ne fa parte. L’attrattiva del Superenalotto è ovviamente legata alla semplicità di utilizzo, oltre che al “premio massimo” ottenibile indovinando il “6”, ossia tutti i numeri per singola estrazione. Quanto si vince oggi con il 6 al Superenalotto?

Nato nel 1997 come forma “rivoluzionata” dell’Enalotto che a sua volta era stato concepito dagli stessi creatori del Totocalcio, uno dei più famosi giochi improntati sulle scommesse sportive, che ha naturalmente avuto un impatto sociale molto importante a partire dal secondo dopoguerra, il Superenalotto costituisce una versione alternativa ma comunque “parallela” al tradizionle gioco del Lotto, ancora oggi uno dei più giocati dagli italiani, che a sua volta “affonda” le proprie radici nella tombola nella smorfia, come quella napoletana. Concepito oramai quasi 30 anni fa, il regolamento del Superenalotto è stato poi modificato ed ha influenzato altre forme di lotterie ad estrazione, come risulta evidente dalle moderne forme di tipologie di attività ludica simili: il funzionamento base è rimasto lo stessoo, ossia bisogna scegliere 6 numeri su 90, sono possibili combinazioni, sistemi e forme avanzate di gioco per arrivare a vincite progressive in base ai numeri indovinati, con le estrazioni che si sviluppano su base regolare settimanale, generalmente si tratta di 3 volte ogni 7 giorni, la sera alle 20.

Il Superenalotto resta la forma più giocata di lotteria ad estrazione nel nostro paese, un mercato che genera diverse centinaia di milioni di euro ogni anno

Il Superenalotto è strutturalmente una delle forme di attività ludiche di tipo a lotteria a totalizzatore più “difficili” per probabilità massima di vincita in assoluto, questo perchè secondo l’attuale regolamento è quasi impossibile indovinare la sestina vincente, ciò è testimoniato dai numeri: dal 1997, poco meno di 130 super vincitori sono riusciti ad indovinare la combinazione vincente, generando vincite molto alte, anche perchè la struttura prevede un montepremi che aumenta ad ogni mancata vincita del 6, condizione che ha portato lunghi periodi fatti anche da anni in cui il montepremi è effettivamente aumentato.

In base a questo regolamento, il Superenalotto non ha mai lo stesso montepremi che ha raggiunto nel corso del tempo picchi importanti, tra i più alti dell’intera storia delle lotterie basate sui numeri proprio nel 2023 è stato vinto il montepremi “massimo” costituito da più di 371 milioni di euro, arrivato dopo quasi 2 anni di mancata “riuscita” del 6 (la volta precedente il montepremi vinto era stato comunque molto importante, pari a poco più di 156 milioni di euro). Non è stato un singolo vincitore ad ottenere la vincita ma ben 90 giocatori di Superenalotto che attraverso un sistema condiviso sono riusciti a dividersi l’intera posta in palio, per un totale di oltre 4 milioni netti guadagnati per singolo vincitore.

Nelle settimane successive il montepremi, alto ma “ridotto” a circa 72 milioni di uro è stat ottenuto un’altra volta, in questo caso da una giocata effettuata online.

Oggi il montepremi corrisponde ad esattamente 53.500.000 euro.