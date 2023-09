Agnelli mette in vendita la Juventus: ecco tutti gli scenari ed i possibili acquirenti

Dopo oltre 100 anni la famiglia Agnelli, una delle più importanti a livello politico, industriale ed imprenditoriale del paese, sembra essere portata alla cessione della Juventus, società calcistica che negli ultimi anni ha avuto una flessione sia nei termini di risultati sul campo ma anche dal punto di vista dirigenziale.

L’indirscrezione da parte della testata Il Giornale recita proprio questa forma di notizia in esclusiva, che avrebbee del clamoroso anche solo pochi mesi fa. Il legame tra la Juventus ed Agnelli ha portato ad una lunghissima serie di successi calcistici tra la facoltosa famiglia ed il celebre club bianconero, che ha ottenuto gran parte degli scudetti e dei titoli internazionali vinti proprio sotto la gestione, per forza di cose non continuativa sotto la medesima “mano”: l’epopea degli Agnelli e la Juventus, spesso considerati come un’unica entità anche dal punto di vista dello stile, potrebbe effettivamente terminare in qualche mese o in qualche anno.

Come evidenziato dal quotidiano sopramnzionato infatti l’attuale presidente John Elkann che controlla anche la società Exor, una volta ripreso il comando dopo l’uscita di scena di Andrea Agnelli, che è di fatto stato “escluso” da qualsiasi forma di gestione e proprietà sia dal gruppo che dalla Juventus (dopo essere stato il presidente dal 2010 al 2023, vero “erede” di Umberto), dopo le questioni legate alle plusvalenze ed a tutti vari processi che hanno portato ad un repulisti necessario dal punto di vista della dirigenza bianconera che ha cambiato volto già a partire dalla scorsa stagione, che ha visto il club bianconero venire anche penalizzato con una esclusione delle Coppe Europee, maturata dopo la penalizzazione e poi ulteriormente sanzionata dalla UEFA, a causa dell’adesione al progetto, naufragato rapidamente, della Superlega. La volontà sarebbe quella di cedere una società oramai divenuta non così anche commercialmente appetibile per la famglia Agnelli che dopo aver accettato le decisioni relative alle varie squalifiche dalle competizioni, non sembra destinata a proseguire nella propria opera di continuazione.

Il nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, uno dei “volti nuovi” del nuovo corso della Juventus

Elkann pare essere intenenzionato a cercare un nuovo acquirente dopo la messa in vendita della società che se verranno confermate le indiscrezioni, costituirà uno dei più importanti “passaggi di mano” in ambito sportivo e calcistico nel nostro paese. La società calcistica del resto con l’approdo di un “normalizzatore” come Cristiano Giuntoli aveva già obbligatoriamente dato un segnale in ambito societario di stabilità iniziando a mettere a posto i conti dopo gli ultimi anni in cui le varie vicende giudiziarie ma anche gestioni eccessivamente dispendiose non ripagate dai risultati, hanno portato anche gli azionisti (la Juventus è da molti anni quotata in borsa, ndr) a fare pressioni sulla proprietà che sarebbe attualmente portata a “voltare pagina” dopo oltre un secolo di enormi influenze nel settore sportivo.

Difficile definire per adesso gli scenari legati a possibili acquirenti, ma è sicuramente vero che nell’ultimo decennio società storiche sono più volte “passate di mano”, come Milan ed Inter, è indubbio che per la Juventus sarà maggiormente complicato ritrovare immediatamente una forma di identità che ha contrddistinto a vari livelli la Juventus.